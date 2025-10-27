La UCO concluye que el hijo de Ábalos es "el custodio de dinero en efectivo" que puede tener el exministro

La UCO considera que José Luis Ábalos implicó a miembros de su familia en sus actividades. "Existen indicios que apuntan" a que "Víctor Ábalos [el hijo del ex número dos de Sánchez] sería el custodio de dinero en efectivo que podía pertenecer a Ábalos", señala en su informe la unidad de la Guardia Civil. Y eso implica que el rastro del dinero debería investigarse en más destinos. Y hasta países: los Ábalos viajaron de forma reiterada a Colombia.

La UCO ha recopilado numerosas evidencia de que había transito de dinero del exministro a través de familiares: "En este sentido, el día 8 de febrero de 2023, Koldo le comunicó a Víctor Ábalos que necesitaba 1.500 € mensuales. Este último respondió "es verdad', acompañado de un emoticono expresando su aprobación", señala la UCO como muestra de estos movimientos de dinero.

La UCO lo resume con el siguiente párrafo: "Existen más indicios que apuntan a esta dinámica en la que Víctor Ábalos sería el custodio de dinero en efectivo que podía pertenecer a Ábalos. En este sentido, el día 8 de febrero de 2023, Koldo le comunicó a Víctor Ábalos que necesitaba 1.500 € mensuales". Y en otro momento de su informe, la unidad de la Guardia Civil destaca que "esta inferencia encuentra un nuevo respaldo en los hechos acontecidos el día 12 de enero de 2023. Ese día Joseba efectuó una transferencia por importe de 12.200€ para el pago de una factura a nombre de Ábalos. En concreto, la factura hacía referencia a una "provisión de fondos para tramitación de escritura de cesión de usufructo y extinción de condominio de José Luis Ábalos Maco". "A lo largo de esa jornada se sucedieron una serie de comunicaciones entre Ábalos, Koldo, Joseba, Patricia y Víctor Ábalos, que, una vez interrelacionados, permiten colegir que este último podría haber proporcionado el efectivo necesario para compensar el desembolso realizado por Joseba", explica la UCO.

"En primer lugar, Ábalos escribió a Koldo indicándole que Joseba aún no se había puesto en contacto con su hijo Víctor Ábalos. Minutos más tarde, Koldo le respondió que ambos —Joseba y Víctor Ábalos- se reunirían ese mismo día", añade en su descripción la UCO.

La UCO tiene claro que la presencia del hijo de Ábalos en estas conversaciones y operaciones no es casual. "Para comprender de forma completa la situación económica de Ábalos, atendiendo a los indicios que apuntan a la existencia de una fuente de ingresos no declarada, resulta necesario exponer el papel que habría desempeñado su hijo Víctor Ábalos", destaca el último informe de la UCO. "En primer lugar, el análisis de las cuentas bancarias vinculadas a Ábalos ha permitido identificar distintos ingresos, efectuados mediante transferencia bancaria, procedentes de una cuenta cuyo titular es su hijo, que ascenderían a un total de 23.379,10€ en el periodo comprendido entre 2022 y 2024". De hecho, la UCO ha elaborado una tabla donde se recogen "dichos movimientos con indicación de la fecha, el concepto, la cantidad y la cuenta de origen de los fondos". Y abarcan desde el año 2022 hasta 2024. Traducido: podría ser una reserva de inversiones o negocios desde donde se ha nutrido el exministro tras su salida del cargo en el Gobierno de Pedro Sánchez.