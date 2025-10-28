El PSOE sacó cerca de un millón de euros en efectivo del banco desde que Sánchez llegó a Ferraz

El PSOE sacó cerca de un millón de euros en efectivo del banco desde que Pedro Sánchez llegó a la Secretaría General del partido en mayo de 2017. Este miércoles declaran como testigos ante el magistrado del Tribunal Supremo que investiga la trama Koldo, Leopoldo Puente, el exgerente del PSOE Mariano Moreno y la trabajadora de Ferraz Celia Rodríguez.

Horas antes de las declaraciones ha trascendido un escrito remitido por el PSOE al Alto Tribunal en el que afirma que los pagos en efectivo al que fuera ministro de Transportes José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, que descubrió la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), no fueron entregados al instructor porque no figuraban como pagos personalizados, sino como pagos al "equipo de Secretaría de Organización". El escrito aportado al Supremo era acompañado de un documento que desglosa las retiradas en efectivo del banco entre 2017 y 2024, así como las supuestas liquidaciones a Ábalos, Koldo, el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y al "equipo de Secretaría de Organización".

Según refleja el documento de la supuesta contabilidad del PSOE, al que ha tenido acceso Libertad Digital, la formación que preside Pedro Sánchez sacó en efectivo del banco un total de 940.388 euros entre marzo de 2017 y diciembre de 2024. Es decir, el presente año 2025 aún no ha sido computado.

Expertos en contabilidad consultados por LD denuncian que "el documento aportado por el PSOE al Supremo es una prueba preconstituida, sesgada, e incompleta que solo menciona las supuestas liquidaciones de gasto efectuadas para Ábalos, Koldo, Santos Cerdán y el ‘equipo de Secretaría de Organización’, por un montante de unos 190.000 euros. De los 940.388 euros sacados en efectivo del banco que reconoce el PSOE, el escrito no aclara a quién o a quiénes fueron a parar los 750.000 euros restantes. ¿Una parte fue destinada a Pedro Sánchez? ¿En qué concepto se pagaba a Koldo desde el Partido si era asesor ministerial de Ábalos?".

"El documento aportado por el PSOE desprende un tufo de sobresueldos no declarados en el Partido Socialista. Además, se acrecientan los indicios en torno a la existencia de una presunta Caja B y una financiación ilegal, ya que se desconoce el origen del dinero. Es una barbaridad que esta formación haya sacado casi un millón de euros en efectivo del banco en apenas 8 años", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por este diario afirman que "seguramente el Tribunal de Cuentas que preside Enriqueta Chicano no ha fiscalizado esta supuesta contabilidad de los socialistas, ni estas grandes retiradas de efectivo del banco. Sería conveniente que el Supremo requiriese al tribunal que preside Chicano los documentos de trabajo con los que supuestamente fiscalizaron las cuentas del PSOE de Pedro Sánchez".

"Cabe destacar que el PSOE tampoco desglosa en su documento aportado al Supremo quienes liquidaron supuestamente los gastos como miembros del denominado ‘equipo de la Secretaría de Organización’. En definitiva, el documento aportado es muy sospechoso", subrayan. Recordamos que en una entrevista Pedro Sánchez reconoció que aunque "no era algo habitual en mí pero seguro que en alguna ocasión he tenido ese tipo de liquidaciones de gasto".

Documento aportado por el PSOE al Tribunal Supremo.

La coartada del PSOE

Según el escrito remitido al magistrado del Tribunal Supremo que investiga la trama Koldo Leopoldo Puente, "El Partido Socialista, con cargo a la caja, como cuenta contable contabilizada para la disposición de las necesidades en metálico, resarce los gastos en que hayan incurrido sus responsables, empleados, afiliados o simpatizantes, o simplemente voluntarios, en beneficio del partido o con ocasión de eventos, actos orgánicos o iniciativas del partido.

"En este contexto, las comunicaciones analizadas por la Unidad Central Operativa, en relación con unas presuntas liquidaciones en metálico que no aparecían reflejadas en la documentación que fue entregada por este Partido, pueden referirse a gastos en que incurrió el equipo de la Secretaría de Organización, y que estaban anotadas como tales, y no de forma individualizada a alguna de las personas por las que se requirió la información", concluye.

