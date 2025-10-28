Giro en el accidente de Socuéllamos: la empresa tenía un expediente sancionador grave

Giro de ciento ochenta grados en la investigación del accidente en una nave de Socuéllamos en Ciudad Real propiedad de una empresa de tratamiento de residuos sanitarios.

Mientras la Policía Judicial investiga las causas del suceso que ha costado ya la vida de una trabajadora, la delegada de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, Blanca Fernández, ha confirmado que la empresa había sido inspeccionada "en varias ocasiones" y "tenía abierto un expediente sancionador por infracción grave".

Según Fernández, "esta actividad no contaba con los parabienes del Gobierno de Castilla-La Mancha" y la muestra es que la compañía comunicó al Ejecutivo de Emiliano García-Page que iban a ampliar el volumen de producto a tratar y la respuesta fue negativa. De igual forma el gobierno autonómico castellanomanchego también denegó su petición de ampliar el plazo de actividad para un proyecto de investigación, después de que se confirmara que había habido deficiencias en las actas de inspección y en el expediente sancionador.

En cualquier caso la delegada de la Junta de Comunidades en Ciudad Real no ha querido referirse a las causas que habrían provocado el accidente, pero sí ha expresado sus condolencias a la familia de la trabajadora que finalmente ha fallecido después de ingresar en estado crítico en el hospital.

Decretados dos días de luto oficial

La mujer que ha fallecido tenía 51 años y resultó herida de gravedad a causa de la deflagración, mientras los otros dos heridos, un hombre de 31 años y otro de 58, continúan aún ingresados graves con pronóstico reservado.

El Ayuntamiento de Socuéllamos ha expresado su más profundo pesar por el fallecimiento de la trabajadora y ha decretado dos días de luto oficial.

Además ha suspendido los actos previstos por la Feria de Todos los Santos dado que las tres víctimas son de la localidad.