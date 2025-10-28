En Junts, la formación del prófugo Carles Puigdemont, trata de aparentar una sensación de alivio tras la ruptura formal tras una ejecutiva extraordinaria en un "coworking" de Perpiñán. Casi dos años después del Acuerdo de Bruselas (9 de noviembre de 2023) y de la investidura de Pedro Sánchez, el cobro por anticipado del que presumían los posconvergentes no se ha producido de manera satisfactoria en casi ningún asunto, empezando por la amnistía.

Carles Puigdemont exteriorizó ayer otra vez que no se siente en igualdad de condiciones cuando todavía pesa una orden de detención contra él y considera que Pedro Sánchez, capaz de usar y retorcer los resortes del Estado hasta límites inverosímiles en defensa de sus familiares, no ha hecho nada por agilizar la aplicación de la amnistía en su caso.

Sin embargo, todos los incumplimientos del PSOE no son causa suficiente para precipitar la caída de Pedro Sánchez por la vía de una moción de censura. Puigdemont no lo citó en su discurso. En cambio, sí que lo ha hecho el secretario de la formación, Jordi Turull, al afirmar que "los socialistas han suspendido muchas asignaturas del acuerdo, pero el PP tendría que repetir curso". A Vox ni siquiera lo ha mencionado.

El mensaje de Turull forma parte del argumentario hasta el punto de que es calcado al que ha lanzado la jefa del grupo parlamentario en el Congreso, Míriam Nogueras en una entrevista en el digital de orientación independentista El Nacional. A la pregunta sobre la posibilidad de una moción, Nogueras replica: "Cuando nosotros decimos que el PSOE tiene muchos deberes pendientes en Cataluña y ha suspendido algunas asignaturas, del PP decimos que repite curso".

No harán nada contra Sánchez

Turull ha insistido en el mensaje lanzado ayer por Puigdemont. No hay posibilidad de marcha atrás, la ruptura es definitiva, Junts ha pasado a la oposición y Pedro Sánchez carece de la mayoría de la investidura. Sin embargo, el partido separatista no va a hacer nada por propiciar o desencadenar un adelanto electoral. Es Pedro Sánchez quien tiene que mover ficha. A partir de ahí, en Junts hay división de opiniones entre quienes creen que la legislatura está en las últimas y quienes sostienen que Sánchez tiene cuerda para rato.

Sin embargo, tanto Jordi Turull como Míriam Nogueras no cierran la puerta a apoyar al Gobierno cuando lo que se someta a votación sea beneficioso para Cataluña. Aspiran a seguir exprimiendo al Ejecutivo de Pedro Sánchez y no descartan que el líder socialista se abra a cumplir con algunos de los acuerdos incumplidos que ayer repasó Puigdemont.

En cualquier caso, cierran la vía a más reuniones con José Luis Rodríguez Zapatero como mediador y se reservan la posibilidad de hacer públicas las actas de esos 19 encuentros celebrados en el extranjero y que lideraba por la parte socialista el ahora preso Santos Cerdán.

La sombra de Aliança Catalana

El factor Orriols ha pesado tanto en la decisión de Puigdemont como los incumplimientos que se atribuyen a los socialistas. Junts dispone de unas 330 alcaldías, el único resorte de poder real al que aferrarse. Y la presión de los alcaldes ante el avance de Aliança Catalana (AC), el partido de la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha sido determinante.

Puigdemont no se ha podido alzar con el trofeo del traspaso de las competencias en materia de inmigración por el bloqueo de Podemos y eso ha influido sobremanera en la decisión de romper formalmente con el PSOE. Las próximas elecciones se celebrarán en poco más de un año y medio y los alcaldes de Junts ya han activado todas las alertas. Cargos de Junts se ofrecen a Aliança Catalana y otros temen que la falta de discurso sobre inmigración y seguridad de Puigdemont, Nogueras, Turull y compañía les pase factura en forma de pérdida de la vara en favor de los candidatos de Orriols.

La pregunta

Turull ha negado de forma tajante que el éxito de AC en las encuestas haya motivado el movimiento de romper el pacto con Sánchez. Sin embargo, Orriols protagoniza todas las conversaciones políticas en Cataluña. Sólo le falta salir en la pregunta que deberán responder los 6.500 afiliados de Junts: "¿Está de acuerdo o no con la propuesta de la dirección de Junts de dar por finalizado el acuerdo de investidura?".