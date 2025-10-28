El PSOE asegura que contabilizó los sobres de Ábalos y Koldo como gastos del "equipo de la Secretaría de Organización"

El PSOE que preside Pedro Sánchez asegura que contabilizó los sobres con dinero en efectivo entregados al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su entonces asesor Koldo García como gastos del "equipo de la Secretaría de Organización" del partido.

Según el escrito remitido al magistrado del Tribunal Supremo que investiga la trama Koldo Leopoldo Puente, al que ha tenido acceso Libertad Digital, "el Partido Socialista, con cargo a la caja, como cuenta contable contabilizada para la disposición de las necesidades en metálico, resarce los gastos en que hayan incurrido sus responsables, empleados, afiliados o simpatizantes, o simplemente voluntarios, en beneficio del partido o con ocasión de eventos, actos orgánicos o iniciativas del partido.

"En este contexto, las comunicaciones analizadas por la Unidad Central Operativa, en relación con unas presuntas liquidaciones en metálico que no aparecían reflejadas en la documentación que fue entregada por este Partido, pueden referirse a gastos en que incurrió el equipo de la Secretaría de Organización, y que estaban anotadas como tales, y no de forma individualizada a alguna de las personas por las que se requirió la información", añade.

"La Secretaría de Organización, una de las áreas más importantes de la organización, en muchas ocasiones, puede movilizar para su labor numerosas personas para los eventos, actos o actividades políticas propias, a las que esta solicitaba su colaboración. En ocasiones, no se presentaba una hoja de liquidación individualizada por cada persona implicada para que fuera resarcida de manera separada al resto. Por ello, la hoja de liquidación se presentaba por la Secretaría de Organización como equipo y se contabiliza como gasto asignado a la Secretaría de Organización", apunta.

"Revisadas nuestras anotaciones contables en relación con las liquidaciones de gastos en metálico al equipo de organización, se adjunta a este escrito, en el documento n.º 1, una relación de todos los pagos abonados en metálico por caja como liquidación de gastos en los que incurrió el equipo de organización y que como tales aparecen anotados en la contabilidad oficial del partido (la única que existe), debidamente auditada y sometida al control del Tribunal de Cuentas", subraya.

"En este sentido, en atención a los mensajes analizados (que, ocioso es decirlo, son de público conocimiento) es posible que Koldo García Izaguirre haya tenido alguna intervención en la gestión de estos cobros de liquidaciones de gastos en metálico para el equipo de organización; sin embargo, no se trataría de pagos ni al Sr. García Izaguirre ni al Sr. Ábalos Meco, ni tampoco al Sr. Cerdán León", señala el escrito.

Según el PSOE, "al no figurar en los apuntes contables del partido como pagos por gastos atribuidos individualizadamente a estas personas, sino globalmente del equipo, no fueron incluidos en las contestaciones a esta Excma. Sala; y por medio del presente escrito, y advertidas estas dudas, complementamos la información ofrecida".

Sobre para José Luis Ábalos.

"Para evitar malentendidos"

El PSOE afirma que "para evitar en lo posible malentendidos y sesgos que desvíen la presente investigación de su objeto, interesa aclarar lo siguiente:

a) Todos los pagos efectuados por el Partido Socialista, tanto en efectivo como por transferencia, se encuentran debidamente incorporados a la contabilidad del partido, que se somete al control y revisión de auditores externos y al escrutinio del Tribunal de Cuentas. En este particular, toda la información que hemos ofrecido hasta la fecha se corresponde exactamente con las anotaciones contables entregadas a auditores y al Tribunal de Cuentas.

b) La caja del partido con la que se realizan las liquidaciones de gastos en metálico, únicamente se nutre de reintegros bancarios, de una cuenta bancaria de funcionamiento. Aportamos como documento n.º 2, ejemplificativamente los documentos que soportan cada ingreso en la cuenta de caja. Cumpliendo el procedimiento de tesorería, los ingresos de metálico por caja se tramitan a través de (i) una solicitud a la entidad bancaria, (ii) su transporte por empresa especializada, (iii) recepción, (iv) comprobación del efectivo y (v) registro contable. En ninguna de las remesas de metálico tramitadas se pidieron al banco ni se ingresaron en caja billetes de quinientos euros.

c) En todo caso, y para alejar cualquier tipo de sospecha, aportamos como documento n.º 3 la relación de todos los ingresos efectuados en caja entre 2017 y 2024, con origen siempre en la cuenta operativa del partido abierta en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (B.B.V.A.). Estos importes sirvieron para reembolsar la totalidad de las liquidaciones de gastos en metálico incurridos en nombre o por cuenta del partido correspondientes a la Comisión Ejecutiva Federal, incluidas todas las que se han informado a este Tribunal Supremo en los anteriores escritos y en este, sin que en ningún caso se hayan abonado tales liquidaciones de gastos con cargo a una supuesta caja 'B' o a una hipotética cuenta extracontable, que no existe, como se evidencia en documento que adjuntamos como documento n.º 1.

"Solicitando que se incorpore este escrito con los documentos que lo acompañan a las actuaciones como complemento a los presentados los días 18 de julio y 12 de septiembre de 2025, reiteramos nuestra plena disposición al Excmo. Tribunal para aclarar cualquier aspecto, ofrecer información adicional o colaborar en cualquier otro aspecto que la autoridad judicial considere necesario", concluye.

