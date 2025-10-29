Finge una relación por Facebook para estafar 6.500€ y evita la prisión pagando 9.000 euros

Reconoce la estafa y pagará a la víctima 9.000 euros. Es el acuerdo judicial al que ha llegado un hombre que estafó 6.500 euros a una vecina de Ames, en La Coruña, con la que fingió mantener una relación afectiva a través de Facebook.

Los hechos ocurrieron en 2022 cuando el hombre solicitó a la víctima que le prestara dinero para poner pagar los gastos de un juicio penal por una pelea y la reparación de su coche.

La mujer realizó hasta tres transferencias bancarias a la cuenta indicada por el acusado por un montante total de 6.500 euros. La última la realizó el 1 de junio de 2022 y fue entonces cuando el hombre dejó de comunicarse con ella.

La mujer denunció los hechos y ha llegado a un acuerdo con el hombre antes de que se celebrara el juicio que estaba previsto para este miércoles en la sección sexta de la Audiencia Provincial de La Coruña con sede en Santiago.

Pagará 9.000 euros a la víctima

Según el acuerdo, el acusado, para el que inicialmente se pedían 15 meses de cárcel, ha reducido la pena a tan solo 6 meses sujeto a una suspensión de dos años, con lo que solo tendría que ingresar en prisión si cometiese un delito durante ese tiempo o incumpliese el pago de la responsabilidad civil.

Responsabilidad que se ha cifrado en 9.000 euros que pagará de forma mensual los próximos 27 meses a la víctima a la que ya ha abonado 700 euros. Pagos que debe abonar antes del día 10 de cada mes.