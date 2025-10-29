Ana Pastor viaja a Valencia para recordarnos lo gran periodista que es y lo mal presidente que es Mazón

La fundadora de Newtral, pareja de Antonio García Ferreras y contratada también en La Sexta a pesar de que sus programas han sido relegados a ocasiones especiales por sus nefastos datos de audiencia, ha viajado a Valencia por el aniversario de la dana, sobre el que, precisamente, presentará un especial en la noche de este miércoles.

Ana Pastor ha ido contando su paso por Valencia en una serie de mensajes en su cuenta de la red social X, en los que se ha dedicado, sobre todo, a destacar su propia labor como periodista –y la de su marido– y a pedir reiteradamente la dimisión de Carlos Mazón, y sólo de Carlos Mazón, por supuesto, olvidando a todos los demás responsables tanto de la catástrofe como del dramático abandono que sufrieron las víctimas en los días, las semanas y los meses posteriores.

Así, la presentadora de La Sexta ha retuiteado los mensajes de aquellos tuiteros que la felicitaban por su trabajo, añadiendo frases para enaltecerse un poco más, como "siempre con las víctimas" con un corazón.

Siempre con las víctimas 💚 https://t.co/UULohsFEep — Ana Pastor 🇪🇸 (@_anapastor_) October 29, 2025

Pastor ha presumido del apoyo de "Muchos muchos valencianos" que según ella "se acercan a darnos estos días un abrazo e incluso uno de ellos a traernos unos dulces". La pareja de Ferreras aprovecha también para decir que "Estuvimos. Estamos. Estaremos".

Muchos muchos valencianos se acercan a darnos estos días un abrazo e incluso uno de ellos a traernos unos dulces.

Gracias Dani. 💚 Estuvimos

Estamos

Estaremos @laSextaTV pic.twitter.com/ahvRMUN8zA — Ana Pastor 🇪🇸 (@_anapastor_) October 29, 2025

También dedica no pocos mensajes a demostrarnos la intensidad y la bondad de sus sentimientos: "Es imposible no llorar viendo esto. Cuánto dolor".

Es imposible no llorar viendo esto. Cuánto dolor. https://t.co/5yfbWJz4Jo — Ana Pastor 🇪🇸 (@_anapastor_) October 29, 2025

Y en otras ocasiones no sólo demuestra sus grandes sentimientos sino que nos explica que es periodista precisamente para lucirlos: "Nos hicimos periodistas por la gente. Cuando preguntamos lo hacemos por la gente. El dolor de la gente es nuestro dolor".

Nos hicimos periodistas por la gente. Cuando preguntamos lo hacemos por la gente. El dolor de la gente es nuestro dolor. 💚 Estuvimos

Estamos

Estaremos @laSextaTV con las víctimas 29-O pic.twitter.com/5ZKGKvVSkG — Ana Pastor 🇪🇸 (@_anapastor_) October 29, 2025

Y por si con sus muchos y muy intensos sentimientos no era suficiente, también nos muestra los de su pareja, que no son menos.

Las lágrimas de Dolores

Las de Ferreras y Bonastre con ella. Qué día tan difícil para las familias. https://t.co/GQsHCDGCkE — Ana Pastor 🇪🇸 (@_anapastor_) October 29, 2025

Con todo, quizá lo peor sea la imagen de ella misma consolando –y usando– a una de las víctimas de la dana.

Y contra Mazón

Sin embargo, ninguno de esos buenos sentimientos es para el todavía presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, al que Pastor dedica una buena cantidad de mensajes, siendo el único político que merece tal atención de Pastor, que trata desesperadamente de hacernos creer que el valenciano es el único culpable de la tragedia.

"Pero qué aplauden. PERO QUE APLAUDEN" dice sobre el discurso que ha pronunciado el presidente de la Generalidad en la mañana de este miércoles, ante un grupo de 160 cargos públicos.

Pero qué aplauden. PERO QUÉ APLAUDEN. 160 altos cargos arropan a Mazón en el día clave. En el día del homenaje. Pongan @DebatAlRojoVivo https://t.co/jL34gKW43g pic.twitter.com/A19HHoya5n — Ana Pastor 🇪🇸 (@_anapastor_) October 29, 2025

También ha reflejado las protestas de las víctimas "muy cerca del despacho de Mazón".

En la Plaça de la Mare Deu, muy cerca del despacho de Mazon, las familias de las víctimas recuerdan a los suyos. @DebatAlRojoVivo pic.twitter.com/kihv400c8e — Ana Pastor 🇪🇸 (@_anapastor_) October 29, 2025

Así como diversos artículos periodísticos o mensajes de otros periodistas muy críticos con Carlos Mazón. Eso sí, como decimos ni una referencia, ni una, a cualquier otro político: ni Sánchez, ni Teresa Ribera, ni ninguno de los responsables de los organismos públicos que fallaron aquel día y que dejaron en el abandono a los afectados durante días, como los ministros Marlaska y Robles.