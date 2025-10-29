Desarticulada una banda que asaltaba camiones de droga

Una operación conjunta entre la Policía Foral de Navarra y los Mossos d'Esquadra ha permitido desmantelar una organización criminal dedicada al asalto de camiones que transportaban droga. La actuación se ha saldado con cinco detenidos, de entre 23 y 53 años, que acumulaban 44 antecedentes penales.

De los arrestados, cuatro han ingresado en prisión provisional, mientras que el quinto ha quedado en libertad con cargos. En el operativo se intervinieron más de 15 kilos de hachís, vehículos sustraídos y diversas armas.

Las imágenes difundidas por ambos cuerpos policiales muestran el despliegue de la operación, que pone fin a la actividad de un grupo violento especializado en el robo de cargamentos de droga en tránsito.