La trabajadora de Ferraz desmiente al PSOE: niega que el partido pagase 550.000 euros en metálico de gastos desde 2021

La trabajadora de Ferraz, Celia Rodríguez, ha contradicho la versión oficial del PSOE sobre la liquidación de gastos en efectivo del partido que preside Pedro Sánchez.

El Partido Socialista presentaba en los últimos días ante el magistrado del Tribunal Supremo que investiga la trama Koldo, Leopoldo Puente, un documento que desglosaba las retiradas en efectivo del banco entre 2017 y 2024 para abonar las supuestas liquidaciones de gastos al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, su entonces asesor Koldo García, el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y al "equipo de Secretaría de Organización". En total, dichas retiradas en efectivo del banco alcanzaban los 940.000 euros en ese periodo temporal.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "Celia Rodríguez ha desmentido al PSOE en el Supremo y ha asegurado que desde el año 2021, el partido dejó de abonar los gastos en efectivo y pasó a efectuar transferencias. Según la versión oficial socialista, entre 2021 y 2024 retiraron unos 550.000 euros del banco para abonar los gastos, no obstante, la trabajadora de Ferraz niega la mayor".

"Según Celia Rodríguez, su labor era rellenar unos impresos de liquidaciones de gastos y una vez firmados por Ábalos los bajaba a Administración, los revisaban, y cuando ya tenían el dinero en metálico, le avisaban de que estaba el dinero, lo subía y lo repartía. Los pagos en metálico se realizaban ordinariamente", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD afirman que "durante la declaración el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón repreguntaba sobre los pagos en metálico desde 2021 hasta 2024 y que incluían abonos a su entonces jefe Santos Cerdán. Rodríguez reconocía hacer las liquidaciones a Santos Cerdán y aseguraba no recordar que se hicieran en efectivo. Tampoco recordaba las liquidaciones efectuadas el año pasado".

"Por su parte, el exgerente del PSOE, Mariano Moreno, afirmaba que los pagos que se hacían desde la caja eran liquidaciones y compensación de gastos de viajes, actividades… Alguna vez se pagaba, muy minoritariamente, a algún proveedor y por supuesto siempre cumpliendo el margen de pagos en efectivo a proveedores, si había urgencia".

"El magistrado le preguntaba que si el grueso de ese dinero se destinaba a la liquidación de gastos, no alcanzaba a comprender el sentido, si el dinero está en el banco, de contratar a una empresa, en lugar de hacerlo directamente con el banco. Moreno contestaba que esto ya era así cuando llegó como gerente y que estaba dentro de la cultura organizativa del funcionamiento de la Comisión Ejecutiva Federal. Que se hacía porque muchos trabajadores que tenían actos públicos a lo largo del año o desplazamientos anticipaban sus gastos y estaban deseando prácticamente llegar a Madrid para que la liquidación se hiciera por caja", apuntan.

Los controles y comprobaciones en los gastos

Las mismas fuentes consultadas por este diario señalan que "el exgerente del PSOE era también preguntado sobre la comprobación que se hacía en Administración de Ferraz de los gastos que se habían realizado por la persona que los reclamaba. Moreno afirmaba que la comprobación que se hacía era que todos los tickets y facturas eran ‘conformes a la forma que tenían que tener’. No obstante, reconocía que no se comprobaban las comidas, ni el kilometraje, ni los viajes. Puente afirmaba que no parecía un ‘control muy efectivo’ por parte del partido".

"Moreno añadía que todos los sistemas de control van evolucionando y que ahora se había introducido el tema de los pagos. Que todo evoluciona y que seguramente vengan nuevos sistemas. ‘Me parece a mí, don Mariano, que exigir al menos que la persona que ha pagado el importe… En 1950 también debería aplicar, es elemental, no es nada tecnológico’", concluía el instructor.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com