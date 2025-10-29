Por qué el acto de homenaje a las víctimas de la DANA no es un funeral de Estado (aunque algunos quieran llamarlo así)

Tanto el Gobierno de Pedro Sánchez como muchos medios de comunicación se han empeñado en llamar funeral de Estado al acto de homenaje a las víctimas mortales de la DANA, la mayor catástrofe natural de la historia de España, y que se celebrará este miércoles por la tarde en Valencia. Un empeño incomprensible ya que es incorrecto llamarlo funeral de Estado: saldrían de dudas con tan solo mirar en la página web de la Casa de S. M. el Rey, ya que lo denominan por lo que realmente es: un "homenaje a las víctimas de la DANA".

¿Qué es un funeral de Estado?

La Real Academia Española entiende por funeral lo "perteneciente o relativo al entierro y a las exequias" y en su segunda acepción, a la "pompa o solemnidad con que se hace un entierro o unas exequias".

Protocolariamente, un funeral de Estado es una ceremonia fúnebre que se celebra en circunstancias de importancia excepcional en memoria de altas autoridades del Estado, como por ejemplo cuando muere un jefe de Estado o de Gobierno o bien una figura de gran relevancia del país; si bien el rito de culto religioso elegido para celebrar un funeral de Estado lo decidirá la familia del fallecido, en función de sus creencias. El último funeral de Estado celebrado en España fue en marzo de 2014 con motivo del fallecimiento del expresidente Adolfo Suárez, celebrado en la catedral de la Almudena. Relacionados con la monarquía, ha habido dos funerales de Estado que fueron los de los padres del rey Juan Carlos, Juan de Borbón, en 1993 y María de las Mercedes de Borbón y Orleans, en el año 2000.

Adolfo Suárez Illana recibe el saludo de Juan Carlos I el día del funeral de su padre

Por tanto, no es un funeral de Estado porque acudan los Reyes o el presidente del Gobierno (que recibe incluso a los Reyes a su llegada), un sinfín de ministros, o los presidentes de los Tribunales de España. Asimismo, y erróneamente, en su día se denominó funeral de Estado y no lo fueron ni el funeral por las víctimas de los atentados del 11-M en la catedral de la Almudena, ni el de las víctimas del accidente de Germanwings en Barcelona, ni el polémico acto aconfesional de homenaje a las víctimas de la pandemia, y que se realizó en julio de 2020 en la plaza de la Armería del Palacio Real, ni el funeral del pasado mes de diciembre por las víctimas de la DANA en la catedral de Valencia, aunque estuviera presidido por los Reyes.

¿Cómo será el homenaje de las víctimas de la DANA?

Fueron las principales asociaciones de víctimas las que pidieron un funeral laico cuando se cumpliera el primer año; durante una reunión con Pedro Sánchez el pasado mes de mayo, y que además contará con distintas confesiones, tal como señaló Sánchez. El lugar elegido, el Museo Príncipe Felipe de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, reúne algunas de las consideraciones expresadas por los colectivos de víctimas: es amplio para albergar a todos los invitados y es un espacio laico.

Entre familiares de los fallecidos y autoridades, se prevé que asistan unas 800 personas. El acto comenzará a las 18:00 horas en el interior del Museo Príncipe Felipe, y únicamente se podrá acceder con invitación personal e intransferible; con un máximo de cuatro familiares de cada una de las víctimas. Alrededor de 25 familias han declinado la invitación para no encontrarse con el presidente Carlos Mazón, quien ha confirmado su presencia en el acto.

La duración será de una hora y será conducido por la periodista valenciana de TVE, Lara Císcar. Se realizarán cuatro intervenciones: tres de familiares de víctimas mortales de la DANA hablarán en nombre de todas las víctimas, y Felipe VI en representación del Estado. Durante el acto se realizará una ofrenda floral en recuerdo de las víctimas, y se interpretará el 'Cant dels Ocells' de Pau Casals, y un minuto de silencio en recuerdo de los fallecidos. Asimismo, un sexteto de la Orquesta de RTVE interpretará el segundo movimiento o "adagio" del Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, que cerrará el homenaje.

Además de la asistencia de Don Felipe y Doña Letizia, asistirán el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; los presidentes del Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo; y también se ha invitado a los presidentes de todas las Comunidades autónomas; aunque han declinado su asistencia la presidenta madrileña, Isabel Díaz-Ayuso; el riojano Gonzalo Capellán; y el asturiano Adrián Barbón. Los presidentes de Extremadura, Islas Baleares y Castilla y León no acudirán, aunque enviarán algún representante de su gobierno. También acudirán Alberto Núñez Feijóo, los expresidentes José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, y sigue pendiente de confirmación Mariano Rajoy. Quienes no estarán presentes son Felipe González ni el líder de Vox, Santiago Abascal. También se ha cursado invitación a los alcaldes de los 78 municipios damnificados, aunque algunos han declinado la invitación.

El Gobierno también ha cursado invitación a los embajadores de todas las nacionalidades con víctimas mortales como Ucrania, Gran Bretaña, Bolivia, Paraguay, Indonesia, Venezuela, China, Marruecos, Líbano y Colombia (que no asistirá a la ceremonia).