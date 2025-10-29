Sara Aagesen lleva al extremo el look de luto riguroso del Gobierno (y tampoco contesta)

El Gobierno, cada vez más acorralado por las derivadas de las tramas corruptas, ha optado este miércoles, 28 de octubre, por convertir el imprescindible recuerdo a las víctimas de la dana en una excusa para evitar responder e incluso sacar pecho por su gestión en unos días en los que miles de valencianos sintieron un absoluto desamparo institucional.

Muchas de las ministras han optado por el negro y especialmente llamativa ha sido la indumentaria de la ministra de Transición Ecológica Sara Aagesen, con una blusa y una falda negras y el pelo recogido en un moño. La ministra ha sido interpelada por la popular Macarena Montesinos sobre su respuesta ante la tragedia y, al ser preguntada sobre si el Gobierno había hecho todo lo posible, Aagesen ha dicho que ha estado "desde el primer momento acompañando y va a seguir estando siempre". "La información de todas las actuaciones puestas en marcha está disponible, es pública y es transparente", ha dicho Aagesen, para quien "hay dolor, mucho dolor. También trabajo, muchísimo trabajo desde el Gobierno".

El diputado Juan Diego Requena tampoco ha tenido suerte en su turno al preguntar a la ministra sobre el estado de la red eléctrica y qué harán con las centrales nucleares ahora que las propietarias piden seguir. Cuando, como recordó Iberdrola este martes, ahora todo depende del Gobierno, Aagesen ni siquiera ha mencionado Almaraz y se ha limitado a decir que trabajan por mejorar "la resiliencia del sistema eléctrico" reprochando al PP su no al decreto antiapagones. También ha añadido, en alusión al aniversario, que "somos vulnerables a la emergencia climática" y "un día como hoy lo tengo que recordar".