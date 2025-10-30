Al 'equipo de opinión sincronizada' no le gusta que pongan en apuros a Pedro Sánchez

Acostumbrado a los masajes periodísticos a los que se somete en medios amigos y a las sesiones de control en el Congreso, donde jamás responde a las preguntas de la oposición y Francina Armengol avasalla a la bancada popular, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha sentido a ratos incómodo en la Comisión de Investigación del Senado sobre el caso Koldo en la que hoy ha comparecido.

Además de sus faltas de respeto hacia la propia comisión, a la que ha calificado de "circo", de "comisión de difamación" y de "comisión de frustración", y de dar las gracias por dos veces con "sarcasmo" al presidente de la misma, Eloy Suárez, del PP, por su "imparcialidad", Sánchez se ha sentido muy incómodo especialmente con la intervención de la senadora de UPN, María del Mar Caballero.

Frente a la bochornosa actuación de los socios de Sánchez en la Comisión, Caballero ha intentado en todo momento que el presidente del Gobierno no colocase su argumentario preparado desde casa —básicamente que su Gobierno, junto al de Zapatero, es el más limpio y decente de la historia de la democracia, frente a la corrupción del PP—, y que respondiese a las preguntas concretas que le estaba realizando. Como ejemplo, el que se recoge en el siguiente mensaje en X:

Cinco minutos para acabar en un grotesco circunloquio. Eso sí, efectivo. pic.twitter.com/GINaRAWnFZ — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) October 30, 2025

Algo que no ha gustado a miembros del Gobierno y tampoco al ya popularmente conocido como "equipo de opinión sincronizada", que sufre cuando ve al presidente del Gobierno en apuros. El mismo equipo que, por ejemplo, afea que un periodista, David Alandete, haga al presidente Donald Trump preguntas de periodistas y no las que al Gobierno le gustaría que hiciese.

Tampoco ha gustado esta primera parte de la Comisión de Investigación a miembros del Gobierno. Uno de los primeros en criticar el trabajo de la ha sido, cómo no, Óscar Puente, que dedica horas de su jornada laboral a la red social X, donde son famosas sus faltas de respeto y sus meteduras de pata. "Si el nivel de la derecha en el Congreso es penoso, lo del Senado ya es para llorar", señala el ministro.

También se ha manifestado indignado Félix Bolaños, antes incluso de que hubiese intervenido el PP en la Comisión, que califica de "intento de encerrona" lo que debería ser algo normal en una democracia: comparecer en una Comisión de Investigación en las Cortes Generales previstas en la Constitución. "El acoso, la violencia verbal, la grosería y el intento de encerrona contra el Presidente en el Senado es su descrédito definitivo. Responsabilidad única del PP, que no le importa arrastrar las instituciones democráticas por el barro. Ni rozan a un Presidente honesto", ha señalado en X.

Mientras tanto, la opinión sincronizada ha empezado a engrasar sus argumentarios por si fuese necesario salir al rescate de Sánchez. A Esther Palomera, una de las palmeras habituales, no le ha gustado nada que María del Mar Caballero haya sido tan incisiva en su turno de preguntas, que han sido muy concretas y que ha tratado por todo los medios que Sánchez respondiese sin que se fuese por los cerros de Úbeda con sus habituales circunloquios y divagaciones. Sobre todo porque era más que evidente que Sánchez estaba incómodo, molesto y tirando a enfadado.

"La senadora de UPN no busca respuestas de Sánchez. No le permite hilvanar una sola. El bochorno es absoluto", señala Palomera, tan molesta como el propio Sánchez porque la senadora no le haya dejado colocar su argumentario y escandalizada porque en una Comisión de Investigación traten que el compareciente conteste a las preguntas que se le hacen. Además de que lo que buscaba precisamente María del Mar Caballero eran respuestas, no discursos y peroratas, que es lo que Sánchez trataba de colocar a toda costa. Hasta 9 veces tuvo que preguntarle la de UPN si cobró en sobres del PSOE para que Sánchez lo admitiese. Quizás es eso lo que le ha molestado a Palomera.

También muy molesto con María del Mar Caballero se ha mostrado Ignacio Escolar, otro integrante de la sincronizada. "Vaya circo. ¿La senadora de UPN va a permitir a Sánchez hablar más de diez segundos sin interrumpir? ¿Va a ser así todo el día?", ha señalado en X el director de eldiario.es, utilizando la misma expresión que ha usado el propio Sánchez para describir la Comisión de Investigación: un circo.

Frente a esta espontaneidad expresada en redes, la crónica en su periódico tiene otro tono y viene a despreciar lo conseguido por la comisión, señalando que Pedro Sánchez ha superado el trance (crónica escrita antes de terminar la comparecencia del presidente del Gobierno) y que los senadores de UPN y Vox han rascado poco pese a las interrupciones constantes. No se entiende tanto enfado en X, salvo que las interrupciones hayan impedido a Sánchez lucirse en todo su esplendor y colocar su mensaje: que el PSOE es un partido decente y el PP un partido corrupto, que ese era su objetivo en la comparecencia de hoy.