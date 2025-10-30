Operación 'Orionto': capturado el ladrón que atemorizaba a la banca de Toledo a punta de pistola

La Guardia Civil ha detenido en Talavera de la Reina, en Toledo, a un hombre acusado de atracar dos sucursales bancarias de Valmojado y Quismondo con violencia e intimidación.

El asaltante exhibió en ambos atracos una pistola de aire comprimido para amenazar a los empleados que ahora los agentes del Instituto Armado han recuperado en el registro de su domicilio junto con la ropa que utilizó en los robos, así como varias herramientas para forzar vehículos y un arma blanca.

El primer atraco se produjo el 21 de marzo de este año en Valmojado donde el asaltante se hizo con un botín de 6.000 euros. Gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad, la Guardia Civil determinó que era una persona que actuaba sola y utilizando un vehículo previamente sustraído para desplazarse hasta el lugar del atraco.

Detenido en el marco de la operación "Orionto"

Automáticamente se puso en marcha la operación "Orionto" para identificar el autor que volvió a dar un golpe el 23 de octubre en Quismondo donde sustrajo 3.700 euros.

Analizado el nuevo atraco y cruzados los datos, los agentes establecieron un dispositivo operativo en Talavera de la Reina donde localizaron el vehículo utilizado en los robos y más tarde al presunto autor que fue detenido.

Además la Guardia Civil ha podido recuperar todo el dinero robado que el atracador tenía en su domicilio.