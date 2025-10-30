Ayuntamientos de Madrid denuncian el abandono de los ríos por la Confederación del Tajo

La Federación de Municipios de Madrid (FMM) ha trasladado este jueves a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) la necesidad de poner en marcha un plan urgente y coordinado de limpieza, mantenimiento y gestión de los cauces que atraviesan la región. Y no es una petición nueva. Es más, se han recopilado informes de más de 60 ayuntamientos que describen incidencias prolongadas y falta de respuesta administrativa. Los municipios en cuestión alertan de situaciones sostenidas de acumulación de vegetación, sedimentos, residuos, obstrucciones y erosiones, así como riesgo de desbordamientos en episodios de lluvias intensas. Estos problemas se ven acentuados por la lentitud de los procesos, ya que según apuntan desde la Federación, las solicitudes para intervenciones de mantenimiento, tanto ordinarias como de urgencia, acumulan retrasos de meses y, en algunos casos, de años.

Burocracia y sanciones que impiden la acción de los Ayuntamientos

Las autoridades locales consultadas indican que para actuaciones consideradas de conservación básica se exige reiteradamente documentación adicional, lo que dificulta la prevención y la respuesta ante episodios meteorológicos como las danas registradas en los últimos años. Según la FMM, esta situación impide actuar con la rapidez necesaria para evitar daños en caminos, márgenes urbanas, viales secundarios y zonas recreativas próximas a los cauces. La organización también advierte de la existencia de expedientes sancionadores dirigidos contra ayuntamientos que intervinieron de forma preventiva o ante riesgos inmediatos para bienes públicos o la seguridad de los vecinos. En estos casos, los consistorios sostienen que actuaron ante la ausencia de respuesta del organismo competente y con informes técnicos municipales que avalaban la necesidad de intervenir. La presidenta de la FMM, Judith Piquet apunta además a la falta de coordinación institucional y a la necesidad de reforzar los canales de comunicación técnica entre los municipios y la Confederación. Asegura también que los municipios "necesitan procedimientos ágiles, competencias claras y planificación previa". "Los municipios no pueden asumir intervenciones que no les corresponden ni esperar durante años autorizaciones que son necesarias para prevenir daños", ha señalado. "Es preciso establecer criterios homogéneos, plazos razonables y coordinación estable entre la Confederación, la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos", ha añadido.

Un nuevo plan

La Federación plantea por tanto la puesta en marcha de un plan extraordinario de limpieza y mantenimiento de cauces, la reducción de plazos administrativos en las autorizaciones, la creación de una mesa técnica permanente entre administraciones, la clarificación de competencias y criterios de intervención, la suspensión de sanciones en actuaciones preventivas o de emergencia acreditada y la mejora de la comunicación directa ante incidencias. La FMM enviará en los próximos días a la CHT un documento detallado con las incidencias registradas y una propuesta de planificación por áreas de actuación.

No solo Madrid

También, desde el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha han cuestionado la inacción de la Confederación Hidrográfica del Tajo, y lo han hecho mostrando su apoyo a los municipios y asociaciones de Cuenca y Guadalajara, los cuales tienen previsto reclamar a la institución que agilice y simplifique los trámites administrativos necesarios para realizar obras y actuaciones de limpieza y conservación de los cauces de ríos y arroyos.