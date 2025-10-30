Investigan a la cúpula de TV3 y Catalunya Radio por pagarse sobresueldos

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Sant Feliu de Llobregat ha citado a declarar en calidad de investigados a nueve altos cargos y ex responsables de la "Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals" (CCMA) -ente gestor de TV3, Catalunya Ràdio y Fundació La Marató- tras la denuncia presentada por Sociedad Civil Catalana (SCC) el pasado 29 de abril, en base a los hechos descritos en el Informe 2/2025 de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña sobre la gestión de la CCMA.

Según ese documento de la Sindicatura de Cuentas, el órgano fiscalizador del sector público catalán, al menos cuatro directivos de la CMMA cobraron sueldos de más de 120.000 euros, por encima de lo que cobra un consejero de la Generalidad, durante los años 2020 y 2021.

En el informe de la Sindicatura se especificaba también el caso del director de la Fundación La Marató de TV3, ente que se encarga de la organización del programa benéfico anual de la televisión autonómica. El citado director, Lluís Bernabé, habría cobrado según el órgano fiscalizador un sueldo equiparable al de un secretario general de la Generalidad –casi cien mil euros– sin el preceptivo visto bueno del Govern, entonces presidido por el republicano Pere Aragonès.

En su denuncia, los servicios jurídicos de SCC solicitaban la apertura de diligencias por los posibles delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, omisión del deber de perseguir delitos y otros relacionados con la gestión ilícita de recursos públicos.

Patrón sistemático de gestión irregular

A través de un comunicado, Sociedad Civil Catalana denuncia que los hechos comprobados por la Sindicatura en los ejercicios 2021 y 2022 podrían no ser casos aislados, sino parte de un patrón sistemático de gestión irregular con relevante impacto económico y posible trascendencia penal. Por ello, en la denuncia se han solicitado diligencias específicas para verificar si conductas similares se han producido también en ejercicios anteriores o posteriores.

La dirección de la CCMA está formada por Rosa Romà en calidad de presidenta, Àngels Ponsa, vicepresidenta, Lluís Garriga, consejero secretario y los consejeros Carme Figueras, Lluís Noguera, Gemma Ribas y Josep Riera. También consta como investigado el director de Gestión Presupuestaria, Empresa Verde y Servicios Generales, Andreu J. Martínez.

Fuentes de la entidad que controla los medios públicos aseguran que las irregularidades fueron cometidas por la anterior dirección, que la actual no paga sobresueldos y atribuyen la denuncia de SCC, a quien califican en tono despectivo de "españolista", a la promoción que hacen del catalán TV3 y Catalunya Ràdio.