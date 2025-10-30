El juez Moreno ya tiene en su poder el informe de la UCO que salpica al ministro Ángel Víctor Torres en la trama Koldo

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ya tiene en su poder desde esta mañana el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que salpica al ministro de Política Territorial y expresidente canario, Ángel Víctor Torres, en la trama Koldo.

Tal y como avanzó LD el mes pasado, el informe pondrá de manifiesto el interés más que sospechoso de Ángel Víctor Torres de contratar a la trama corrupta.

Las comunicaciones recogidas por la UCO en el informe también reflejan y ponen de manifiesto el rechazo de muchos funcionarios del Gobierno canario a cerrar contratos con las empresas de la trama Koldo, a pesar de la insistencia del actual ministro. Si el magistrado Ismael Moreno considera que existen suficientes indicios delictivos contra Torres en dicho informe, podría solicitar su imputación ante el Tribunal Supremo presentando la respectiva exposición razonada.

Recordamos que Torres fue presidente del Gobierno de Canarias entre 2019 y 2023. Posteriormente, se convirtió en ministro del Gobierno de Pedro Sánchez.

En informes previos presentados por la UCO ya se hacían varias referencias a la presunta implicación de Ángel Víctor Torres en la trama corrupta. En un WhatsApp del 14 de agosto de 2020 entre el empresario Víctor de Aldama y el entonces asesor de José Luis Ábalos, Koldo García, ambos discuten sobre "negocios" en Canarias y mencionan directamente a Torres como interlocutor clave para adjudicaciones. Tres días después, Koldo envió un audio al entonces presidente canario proponiendo "dos cosas" relacionadas con suministros sanitarios.

Además, el propio Ángel Víctor Torres admitió en el Senado haber participado en el pago de 5 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión (empresa de la trama) por mascarillas defectuosas, tras la mediación de Koldo. Emails internos revelan que Torres habló directamente por teléfono con el empresario Íñigo Rotaetxe en julio de 2020 para resolver problemas con certificaciones. Además, Torres está salpicado por negociar la compra masiva de tests COVID con Aldama antes de que fueran obligatorios para turistas.

Cabe destacar que Aldama reveló en su declaración voluntaria ante el juez Moreno en la Audiencia Nacional del 21 de noviembre de 2024 que Koldo le transmitió que Torres había pedido una comisión de 50.000 euros "por el tema de las mascarillas y por el contrato de Canarias". Según Aldama, se negó a pagarla, argumentando que "no voy a pagar más de lo que está acordado". Esta supuesta petición se enmarcaba en contratos por 12,3 millones de euros adjudicados al Gobierno de Canarias en 2020, cuando Torres era presidente autonómico. Aldama aseguró a su vez haber mantenido conversaciones por WhatsApp con Torres y una "relación personal" con él, derivada de los negocios sanitarios. Afirmó que el actual ministro "les debía una grandísima" por favores previos, refiriéndose a adjudicaciones de tests PCR y mascarillas defectuosas.

El apoyo de Sánchez a Torres

El pasado mes de enero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez visitó Tenerife para clausurar el congreso regional del PSOE de Canarias donde Ángel Víctor Torres fue reelegido secretario general para mostrarle públicamente su respaldo tras las informaciones que le salpicaban en la trama Koldo.

Sánchez abrazó a Torres en el escenario y lo presentó como víctima de una campaña de descrédito: "Es un político ejemplar e imbatible, uno de mis mejores ministros. Le temen y tratan de difamarlo injustamente con mentiras y bulos".

