La militancia de Junts avala la ruptura con Sánchez con el 86,98% de votos a favor

Apoyo masivo de la militancia de Junts a la ruptura del acuerdo de investidura con el PSOE. La decisión anunciada el pasado lunes por Carles Puigdemont en Perpiñán cuenta con el aval casi absoluto de los afiliados del partido heredero de Convergència, alrededor de seis mil personas

Según los datos del partido sobre la votación telemática llevada a cabo desde el miércoles y hasta las seis de la tarde de este jueves, el 86,98% ha votado a favor de la ruptura con los socialistas, el 10,22% en contra y un 2,80% en blanco. La consulta ha tenido una participación del 66,29%. Estos porcentajes son muy parecidos a los relativos a la votación sobre la investidura de Pedro Sánchez. En aquella ocasión, participó el 67% de la militancia con un 86,16% a favor de votar a favor de la investidura y un 13,83% en contra.

El proceso interno con mayor participación fue el que determinó la salida de Junts del ejecutivo de coalición que formaba con ERC al frente de la Generalidad. En aquel caso participó un 79,18% de la militancia y el resultado fue de 55,73% a favor y 42,39% en contra.

Nadie esperaba un resultado diferente al que ha anunciado el partido de Puigdemont, toda vez que sus decisiones acostumbran a contar con el respaldo unánime de una ejecutiva que sintoniza y controla a la militancia.

La ruptura, más formal que práctica, no ha impedido que los dirigentes de Junts auguren que votarán a favor de las propuestas del Gobierno siempre que éstas sean beneficiosas para Cataluña. De entrada, el Gobierno ha desatascado la tramitación de una proposición de ley de Junts para luchar contra la multirreincidencia.