Tensión entre Sánchez y el presidente de la comisión: "Su valentía es tremenda sabiendo que no me puedo defender"

La actitud chulesca y desafiante de Pedro Sánchez en su comparecencia en la comisión Koldo ha tenido su culmen en varios choques con el presidente de la comisión, el popular Eloy Suárez Lamata. Durante la intervención de la senadora de UPN, María del Mar Caballero, cuyo interrogatorio puso particularmente nervioso al presidente, que optó por las evasivas y las descalificaciones, Suárez avisó al presidente al hablar de temas distintos de los que le preguntaban que si abusaba de ello, se vería "en la necesidad de extender el tiempo" que tienen los grupos.

Ante esto, Sánchez contestó: "Me va a permitir que agradezca la imparcialidad del presidente de esta comisión, es un sarcasmo". Su frase dejó perplejo a Suárez, que recordó a Sánchez que el protagonista es él y su "obligación" es responder: "Demuestra usted una valentía tremenda sabiendo que yo no me puedo defender", afirmó.

En otro momento de la sesión, el presidente, sin abandonar su tono desafiante, llegó a tachar la comisión de "circo". "Esto es un circo", dijo Sánchez, que luego habló de "comisión de difamación". "Le quiero recordar que esto es una comisión de investigación. Este Senado merece un respeto", respondió el presidente de la comisión. Minutos después, Sánchez negó que estuviera faltando al respeto al Senado y se jactó de ser el presidente que "más ha comparecido en las Cortes" pese a sus persistentes ausencias en los plenos de la Cámara Alta desde hace meses.

Una hora después, cuando el que interrogaba era Pedro Manuel Sanginés, de Coalición Canaria, se produjo un momento similar y Eloy Suárez volvió a reprochar a Sánchez "su valentía con quien sabe que no puede debatir", en alusión a su papel de presidente de la comisión. "Señoría, yo estoy respondiendo todas las preguntas", contestó un sonriente Sánchez cuando se le recordó que no se estaba ciñendo a las cuestiones.

No dejó Sánchez de hablar de "circo" y se ganó nuevos reproches de la presidencia: "Para ustedes también es una humillación", dijo Suárez dirigiéndose a los senadores. "Le pido respeto, para esta comisión y para esta institución", insistió el presidente de la comisión. "El respeto es total y absoluto", contestó Sánchez recomponiendo el gesto.