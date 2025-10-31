La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, teme que el Tribunal Supremo reclame sus documentos de trabajo sobre la fiscalización de las cuentas del PSOE de Pedro Sánchez.

Chicano negó hace tres semanas durante su comparecencia en la Comisión de Investigación del Senado sobre la Trama Koldo que el Tribunal de Cuentas que preside pudiera detectar la presunta financiación ilegal del PSOE o su caja B: "De ninguna de las maneras podríamos haber detectado la caja B del PSOE como no la hemos detectado de ningún partido político... Nunca se detecta al menos que en los documentos presentados se declaren irregularidades o salvedades".<

Fuentes del Tribunal de Cuentas consultadas por Libertad Digital afirman que "Enriqueta Chicano está muy preocupada. La presidenta del Tribunal de Cuentas teme que el magistrado del Tribunal Supremo que investiga la Trama Koldo, Leopoldo Puente, le reclame la documentación que el Partido Socialista le remitió para que fiscalizaran sus cuentas, así como los propios documentos de trabajo del tribunal con los que se descartaron irregularidades contables, financiación ilegal o la existencia de una Caja B".

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "el temor de Chicano radica en que si estos documentos llegan al poder del Supremo y se coteja la supuesta fiscalización que tendría que haber efectuado el Tribunal de Cuentas, quedaría en evidencia su inacción".

Tal y como publicó este diario, el encarcelado ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, exigió que Chicano obtuviera la Presidencia del Tribunal de Cuentas para tapar la presunta financiación ilegal del PSOE, el crowdfunding de Pedro Sánchez para llegar a la Secretaría General del partido y para diluir la responsabilidad contable de los golpistas del 1-O.

El Tribunal de Cuentas en los interrogatorios del Supremo

Precisamente, el papel del Tribunal de Cuentas salió a relucir este miércoles durante los interrogatorios efectuados en el Supremo al exgerente del PSOE Mariano Moreno y la trabajadora de Ferraz Celia Rodríguez.

Al ser preguntado por el magistrado Leopoldo Puente sobre las retiradas de grandes cantidades de efectivo del banco por parte del PSOE para efectuar supuestas liquidaciones de gastos, el exgerente socialista aseguró que "en el 2020, al inicio, con alguna recomendación que había hecho el Tribunal de Cuentas, el efectivo es de menos uso. Pues se comenzó a elaborar una instrucción técnica para los pagos en efectivo. Esa instrucción es de febrero, la pandemia es de marzo, y fue en el último trimestre cuando se aprobó la instrucción, y esta instrucción decía que en aquellos pagos en que pagase el PSOE el límite eran 1.000 euros. Un pago mayor de 1.000 euros por transferencia y los inferiores pues o efectivo o transferencia. Según Moreno, el Tribunal de Cuentas les trasladó que los pagos en efectivo había que "hacerlos menos y, por lo tanto, tomamos nota y lo empezamos a hacer".

La defensa de Koldo García preguntó a Mariano Moreno ¿era posible que el PSOE declarara en el Tribunal de Cuentas menos gastos de los que realmente aportó Koldo? "No es posible", contestó Moreno. La abogada de Koldo repreguntó "¿por qué si corresponde uno de los gastos, como parece, a mayo de 2018, no se declararon al Tribunal de Cuentas?". "Si no se declararon, no hay más que ver la declaración, el testigo no sabrá", interrumpió el magistrado.

El abogado de Ábalos también preguntó al respecto: "Antes del 2020, ¿no había auditorías? ¿Había control?". "El del Tribunal de Cuentas", espetó Moreno. El letrado repreguntaba "¿pero no una auditoría interna del PSOE". "No, pero es que las auditorías se hacen post, igual que el Tribunal de Cuentas es post, y además fiscalizado y publicado", concluía el exgerente socialista.

La Acusación popular representada por el PP también preguntó sobre el papel del Tribunal de Cuentas de Chicano a la otra testigo, la trabajadora de Ferraz Celia Rodríguez: "¿Puede ser que falten hojas de liquidaciones de gastos de Koldo que no fueran declaradas al Tribunal de Cuentas?". "No lo sé", contestó la trabajadora del PSOE.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com