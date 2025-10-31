El PSN carga contra Vito Quiles tras el brutal ataque a un periodista en Pamplona y sus juventudes lo aplauden

Unos 300 radicales del entorno de Bildu convocados por organizaciones como Ernai (juventudes de Sortu), GKS y Jardun se enfrentaron a la Policía Nacional y se ensañaron con el periodista de El Español, José Ismael Martínez, cuando grababa la llegada de los radicales a la Universidad de Navarra. También resultaron heridos cuatro agentes.

El periodista había acudido para cubrir el acto de Vito Quiles, que fue cancelado primero por la universidad y después por el propio Quiles. "Suspendido el acto que tenía previsto para hoy en Pamplona. La Jefatura de la Policía Nacional me alerta de que no puede garantizar la seguridad del acto ante la amenaza de proetarras y abertzales desplazados del País Vasco a Navarra".

El Partido Socialista de Navarra (PSN) contestó de esta forma al mensaje de Quiles a través de la red social X, antes Twitter. "Por suerte, no vas a romper la convivencia que hemos logrado en nuestra tierra". La vicepresidenta del Parlamento navarro, Ainhoa Unzu (PSN), añadió: "Gana la convivencia frente al odio. En Navarra no queremos enfrentamientos estériles que rompan el clima de entendimiento entre diferentes".

Para la secretaria de Organización de los socialista navarros, Esther Iso, el "fracaso" de la convocatoria de Quiles es "un éxito democrático". En este punto cabe recordar que, tal y como había informado Vito Quiles en su mensaje, la Policía había interceptado ya "16 cuchillos y navajas en un registro aleatorio realizado en Pamplona a dos autobuses procedentes de Bilbao".

Mientras, la secretaria de general del PSN en Pamplona, Marina Curiel, después de la brutal agresión al periodista escribió. "Condenamos cualquier intento de sembrar odio en Pamplona. Pamplona no necesita agitadores (por Vito Quiles) que vengan a sembrar odio ni a quienes le hacen el juego. Nuestra ciudad debe ser ejemplo de convivencia , y seguiremos defendiéndola frente a quienes usan la mentira y la provocación".

Las Juventudes de los socialistas navarros pusieron el broche a la ignominia con este comentario dirigido a Quiles: "Hemos ganado. Cierra al salir". Al momento de la redacción de este artículo, el comentario no había sido borrado.

Así las cosas, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado, también a través de sus redes sociales, que "el PSOE aplaude a los abertzales que han herido a cuatro policías y al periodista José Ismael Martínez" y ha expresado su solidaridad con ellos así como el apoyo de su partido a la "libertad". "Primero dieron la alcaldía a Bildu y ahora quieren decidir quién puede hablar en Pamplona. Restauraremos la convivencia".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha querido también solidarizarse con el periodista herido. "La agresión a José Ismael, de El Español, es de una brutalidad indescriptible. Esos grupos organizados no se han formado antes de ayer. No pueden seguir creciendo impunemente. Nuestra solidaridad con José Ismael y todos sus compañeros".

Otros cargos del PP también han condenado los hechos y mostrado su apoyo al periodista. "La kale borroka totalitaria de siempre hoy te ha agredido a ti en Pamplona pero estos miserables no representan a una tierra que tanto ha luchado por ser libre", ha escrito el diputado navarro Sergio Sayas. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha denunciado que "atacar a quien informa es atacar la libertad y la convivencia" y ha reclamado "acabar con la impunidad de los cobardes con la cara tapada".

Desde UPN, Cristina Ibarrola, ha calificado el ataque de "intolerable" y ha afirmado sentirse "avergonzada de la Pamplona, de la Navarra, del PSN y de EH Bildu". "Espero la pronta recuperación de este periodista que únicamente ejercía su trabajo".

IU y Podemos aplauden la agresión

Ni el PSOE ni Sumar se han pronunciado sobre la agresión y el Gobierno guarda también un estruendoso silencio. No así la líder de Podemos, Ione Belarra, que ha defendido a los violentos que agredieron a los cuatro policías y al periodista. Con la excusa de "pararle los pies" a Vito Quiles y al fascismo, Belarra considera que la violencia contra los que opinan diferente está justificada. Los tuiteros le han recordado que "fascista es el que emplea la violencia para evitar que una persona exprese su opinión, te guste o no".

El ex eurodiputado y dirigente de Izquierda Unida (IU), Manu Pineda, también ha felicitado y agradecido la labor de los violentos encapuchados, a los que se ha referido como "jóvenes": "Estos jóvenes nos han demostrado que la única forma de frenar al fascismo es con organización y movilización, y que hay que ser más, y más fuertes, que la alianza entre fascistas y policía", ha escrito en un mensaje a través de las redes sociales.

Pineda, declarado "comunista, marxista y leninista", admirador de la dictadura de Nicolás Maduro y del terrorismo de Hamás- ha recibido numerosas críticas a través de las redes sociales por justificar el uso de la violencia: "Al fascismo se le para con ideas, educación y la palabra. Grupos encapuchados y golpeando a un periodista no es defender el fascismo: es fascismo", respondía una tuitera.