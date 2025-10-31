Evacuadas varias familias en Santurce tras el derrumbe parcial de un edificio

Noche de angustia la del pasado miércoles para los vecinos de tres edificios en el centro de Santurce. Pasadas las ocho de la tarde, la eliminación de un tabique maestro durante unas obras en los bajos provocó la desestabilización del patio interior, lo que llevó a los operarios a derribarlo por seguridad al día siguiente.

Los vecinos, indignados, culpan al propietario de la antigua lonja, mientras que este se defiende de las acusaciones. En total, 34 viviendas y más de una veintena de vecinos permanecieron dos días sin poder salir de sus casas.

Gracias a las grúas, se pudo evacuar a las personas con urgencias, y seis familias han sido realojadas en hoteles. Este viernes, los Bomberos han construido una pasarela provisional para que los vecinos puedan entrar y salir con seguridad de los edificios afectados.