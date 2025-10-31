El alcalde de Palma de Mallorca, Jaime Martínez Llabrés, ha sido entrevistado este viernes en el especial de Es la mañana de Federico de esRadio que se emite desde la Sala Mozart del Auditorio de la capital balear. El regidor popular ha insistido en la importancia de "tener una estrategia, una planificación, entender qué modelo de ciudad queremos", y el suyo pasa por "tener una ciudad limpia, cívica y segura".

Martínez Llabrés, arquitecto de profesión, ha comenzado la entrevista refiriéndose a las obras del Paseo Marítimo de Palma. Obras que intentó "que no se iniciaran": "El Paseo Marítimo de Palma debía de ser una oportunidad aprovechada, no una oportunidad perdida". El alcalde ha lamentado que "se han creado problemas que no existían", como la eliminación de plazas de aparcamiento, o la de un carril de ida y otro de vuelta: "Estoy intentando llegar a un acuerdo con la Autoridad Portuaria para que haga más inversión y resolver los problemas que nos hemos encontrado con el Paseo Marítimo".

Martínez Llabrés ha recordado que "Palma tiene el 50% de la población de toda Mallorca; con su área metropolitana, el 70%", y que necesita "proyectos que transformen la ciudad, que pasen cosas en la ciudad: tema cultural, deportivo, con la sostenibilidad y el medio ambiente", etcétera. Se trata de una "ciudad milenaria, fundada en el 123 a.C. por los romanos" y que requiere "grandes proyectos": "Cada ciudad debe volver a su esencia, a los orígenes. El ejemplo está en cómo gestionar esa ciudad, hacerlo con el mayor consenso posible tanto en el sector público como en el privado… que es lo que ha hecho Paco de la Torre en Málaga". "Mi horizonte es sentar las bases de lo que yo creo que debe ser la ciudad de Palma", ha añadido.

El regidor ha denunciado la "falta de política de vivienda" de sus predecesores: "Al final, hemos crecido exponencialmente. En los últimos veinte años, tenemos 100.000 personas más en Palma. Lo único que se ha hecho es desclasificar suelo o prohibir" por "razones ideológicas". En respuesta a esto, ha puesto en marcha un "plan de choque de vivienda" con "2.000 viviendas iniciadas" y con el que busca "agilizar también las promociones privadas".

Esta desidia de socialistas y catalanistas también se vio reflejada en la Policía Local: "Me encontré en una ciudad que había crecido 100.000 habitantes en veinte años con 300 policías menos que hace veinte años". La nueva corporación ha incorporado 100 efectivos más y ha hecho una oferta pública de 170 efectivos más, además de sumar drones y cámaras de vigilancia inteligentes". "Lo primero que hicimos es permitir que cualquier persona reciba la comunicación del Ayuntamiento en la lengua que elija, que para eso estamos. En todas las áreas y las empresas públicas, estaba el catalán como requisito y no como mérito. En estos momentos, está como mérito", ha agregado.

Además, se ha referido a los planes del Edificio GESA: "El antiguo consistorio tenía previsto allí hacer oficinas y meter funcionarios. El proyecto que tenemos es abrirlo a la ciudad: hacer una biblioteca y un museo de arte contemporáneo". Finalmente, ha abordado la relación del gobierno municipal con Vox: "Tenemos una relación con Fulgencio Coll muy normalizada. Gobierno en minoría, con Vox, desde fuera, apoyando las políticas que estamos desarrollando. Han apoyado los dos presupuestos. El 90% de mi programa de gobierno coincidía con el de Vox en Palma. Estoy muy cómodo y creo que el señor Coll también".