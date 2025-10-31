La Audiencia Provincial de Madrid ha avalado la decisión del titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, de reclamar los registros de las llamadas telefónicas de la asesora de Begoña Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, vinculadas con la Universidad Complutense de Madrid y las empresas patrocinadoras de la cátedra que codirigía la esposa del presidente del Gobierno o con el empresario Juan Carlos Barrabés. No obstante, los magistrados recalcan que las comunicaciones sobre Globalia, Air Europa o el África Center no forman parte de la investigación.

En un auto de 17 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, la Sección nº 23 de la Audiencia Provincial de Madrid estima de forma parcial un recurso que presentó la defensa de Cristina Álvarez, al que se adhirieron Gómez y la Fiscalía, contra la decisión del juez Peinado de reclamar dichos registros de llamadas.

"En relación con lo que antecede, procede la estimación parcial de las solicitudes formuladas en el presente recurso de apelación, estando a lo ya resuelto por la Sala en Auto 539/2025 (RPL 38672025) donde se admitió la obtención del registro de llamadas realizadas y recibidas por la investigada Cristina Álvarez desde su nombramiento hasta el día de hoy a teléfonos vinculados a la Universidad Complutense de Madrid y su personal y a números vinculados a Juan Carlos Barrabés y su grupo. Asimismo, el mismo registro de llamadas realizadas y recibidas por la Sra. Álvarez desde su nombramiento hasta el día de hoy a teléfonos vinculados al Instituto de Empresa, a INDRA Sistemas S.A., GOOGLE Spain, Fundación Manpower, ARSYS Internet, Telefónica S.A., Fundación la Caixa, REALE, o cualquier otra entidad o mercantil que patrocinara los másteres o cátedras en las que participó la Sra. Begoña Gómez, en relación al número xxxx como desde cualquier otro teléfono que tuviera asignado profesionalmente por su contratación por Presidencia del Gobierno y 540/2025(RPL387/2025) en la que se declaró la nulidad de la declaración testifical de María Cristina Álvarez Rodríguez, prestada el día 2 de diciembre de 2024, manteniendo su condición de investigada", afirma el auto.

La defensa insistía en que la medida acordada por el instructor carecía de motivación y que se había utilizado de forma "ilícita" el contenido de la declaración que realizó previamente Álvarez en calidad de testigo para investigarla.

La Audiencia de Madrid contesta que los registros solicitados por el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid deberán "limitarse" al objeto de la investigación, "con exclusión de lo relativo a Globalia, Air Europa y África Center, por las razones que ya hemos expuesto en otras muchas resoluciones".

Cabe recordar que la Audiencia Provincial ya advirtió a Peinado de que debía dejar fuera de la causa que dirige contra Begoña Gómez las pesquisas relativas al rescate de la mencionada aerolínea.

