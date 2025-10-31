Llorenç Galmés: "Tenemos un 1.150% de sobreocupación en los centros de menores y el Gobierno nos da la espalda"

El presidente del Consejo de Mallorca, Llorenç Galmés, ha afirmado en el programa especial de Es la Mañana de Federico de esRadio que la institución insular está "al límite del colapso" debido a la "crisis migratoria sin precedentes", con una sobreocupación del 1.150% en sus centros de menores. Galmés ha acusado al Gobierno de España de "darnos la espalda" y de demostrar "que lo que quieren es acabar con el Gobierno balear y con el Consejo de Mallorca". Ante esta situación ha anunciado que enviarán una carta para solicitar "la repatriación inmediata de todos estos menores."

El dirigente ha detallado la enorme presión económica que supone esta situación, revelando que el coste de cada menor no acompañado asciende a 7.200 euros mensuales. "El año pasado tuvimos que inyectar 20 millones de euros al sistema de protección de menores", explicó, y "en estos momentos" ya han tenido que añadir "13 millones de euros más" al presupuesto inicial. Galmés también ha cuestionado el perfil de los llegados, afirmando que "con el nuevo cribado, pues hay muchos que ya no son menores, que son mayores".

Más allá de la inmigración, Galmés ha abordado los retos en infraestructuras, señalando la movilidad como una prioridad. Critica la oposición de los "ecologistas de despacho", a los que ha acusado de "estar en contra de cualquier avance". El presidente ha defendido proyectos como el segundo cinturón de Palma y la inversión en parkings disuasorios. Afirma que su objetivo es "mejorar la movilidad con una parte importante de sostenibilidad y sobre todo sin imposiciones".

Finalmente, Galmés ha cargado duramente contra el ejecutivo nacional, asegurando que "la silla de Pedro Sánchez vale más, mucho más, que los intereses y las necesidades de los ciudadanos de esta tierra". En un tono más positivo, destaca el papel de la Familia Real como embajadores de la isla, afirmando: "Estamos orgullosos, gracias a ellos Mallorca ha tenido una proyección a nivel internacional muy importante".