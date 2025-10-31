Prohens: "Estamos padeciendo el efecto Marruecos, el efecto Sánchez y esos pactos imposibles de explicar"

Los ecos de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión Koldo del Senado y de lo sucedido en el llamado funeral civil de Valencia siguen sonando en el programa especial de Es la Mañana de Federico de esRadio desde Palma de Mallorca. La principal invitada ha sido la presidenta de Islas Baleares, la popular Marga Prohens, que ha señalado que en ambos temas "va todo relacionado".

En este sentido, Prohens ha destacado que "ayer en el Senado vimos a un presidente del Gobierno cómodo en la mentira, sin escrúpulos y sin líneas rojas". Sánchez, "juega en otro plano. No contesta y tanto le da. No se acuerda ni de los que le acompañaban en el Peugeot", ha apuntado. El líder socialista está "acorralado en la mentira constante, pero le da igual. Cualquier fin justifica los medios que utilice" y "en Valencia el protagonismo tiene que ser siempre de las víctimas".

Sobre la situación del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, su homóloga balear ha dicho que no puede ponerse "en la piel" del presidente valenciano y "de todo lo que le debe de haber pasado por la cabeza el último año". Cree que "nos falta a todos mucha información para juzgar" y que allí "están ahora mismo en la reconstrucción y lo que pasó en Valencia nos tiene que servir para reflexionar a todos".

Marga Prohens ha criticado cómo el Gobierno choca con las CCAA "en todos los temas". "Yo que defiendo el estado de las autonomías y la relación institucional" entre administraciones y las CCAA "estamos solas". "Da igual si hablamos de dependencia, inmigración, movilidad… En el mejor de los casos estamos solas y en la mayoría con el Gobierno de España en contra", ha dicho. En este sentido, la presidenta balear ha contado que han pedido un destacamento fijo de la UME porque "tiene que venir desde Valencia".

La presidenta de Baleares ha criticado la falta de inversiones por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y de los gobernantes que les precedieron en las región. Ha dicho que "podemos recordar cuando se hicieron los últimos hospitales, desoladoras, depuradoras, líneas de metro: hace más de 20 años. Somos una de la CCAA que más crece en población y no ha habido un plan" de crecimiento. Cree que "lo que ha habido en la falta de inversiones es el cortoplacismo de los políticos".

Aumenta la inmigración

Marga Prohens ha dicho que hay un problema con los centros de menores y sobre la situación de las menores tuteladas prostituidas ha apuntado que para solucionarlo hace falta "mucha seriedad y no negando el problema. Aquí no sólo se negó una comisión de investigación sino que se negó el problema. Aquí no había comisión de investigación ni voluntad lo que vino fue una misión europea". Muchas de esas menores "ni ellas mismas son conscientes que están siendo prostituidas y lo primero que hay que actuar" es en la salud mental.

Otro de los protocolos que se están activando es el que permite saber "que los menores que estén en centros de menores sean menores". "No nos hemos conformado con las pruebas de la muñeca y hacemos pruebas dentales. Es más costoso, pero no voy a meter a chicos que no sean menores con un perfil complejo con chicos que llevan muchos años tutelados", ha señalado Marga Prohens. En este sentido, la presidenta de Baleares ha contado que han descubierto que "el 70% han resultado ser mayores y ya no han entrado a un centro de menores".

Sobre la cuestión de la inmigración irregular y cómo desde su Gobierno se está oponiendo ha dicho que "lo mínimo que me han llamado es racista" y que no cree que "estemos aquí padeciendo el efecto Meloni sino el efecto Sánchez". Ha explicado que existe "una ruta argelina consolidada aunque el Gobierno lo niegue" y que ésta "comienza cuando se rompe el acuerdo de amistad entre España y Argelia". "Estamos padeciendo el efecto Marruecos, el efecto Sánchez y esos pactos imposibles de explicar" porque "antes de 2018 las llegadas a Baleares eran anecdóticas y este año llevamos más de 6.300 personas que han llegado a nuestras costas provenientes de Argelia. Para finales de año vamos a superar los 10.000 fácilmente", ha señalado Prohens.

La presidenta balear ha dicho que según "los sindicatos faltan más de 500 policías nacionales y guardia civil" para frenar los problemas derivados de la inmigración creciente. Eso demuestra que "estamos abandonados" y que por eso piden "la activación de Frontex para proteger nuestras fronteras". "Nosotros nos hemos convertido en la principal ruta de inmigración no sólo de España sino de Europa por eso exijo la intervención de la UE y quien tiene que pedirlo es el Gobierno. ¿Por qué no se quieren proteger las fronteras de Baleares?", ha dicho.

Sobre el reparto de menores que prepara el Gobierno ha dicho Prohens que "la realidad es que en este reparto discriminado, ideológico, político y profundamente racista en el que tratan a los menores como paquetes" ni siquiera "levantan el teléfono para saber en qué condiciones los podemos acoger". La presidenta de Baleares ha dicho que ante las críticas "la respuesta de Ángel Víctor Torres, ministro de las mascarillas, es que me iba a mandar a las FCSE contra mí".

Esto, para Marga Prohens es "tener el Gobierno en contra" porque "nosotros estamos acogiendo a 700 menas que llegan ya a nuestras costas". Hay contado que ha habido recientemente una reunión de Marlaska en Argelia y tras ese encuentro "el Gobierno de Argelia pide la repatriación de siete menores que están en Ibiza. Siete y no los 300 que son argelinos y que tienen contacto constante con sus familias. ¿Qué nos vuelve a ocultar el Gobierno?".

Vox y las políticas antiinmigración

La presidenta de las Islas Baleares ha dicho que su relación con Vox se basa en "respeto mutuo" porque ella respeta "muchísimo a los más de 60.000 votantes" de la formación de Santiago Abascal en la región. "No me van a encontrar en los cordones sanitarios" ha dicho Marga Prohens que ha recordado que el PP sacó "más escaños que toda la izquierda junta".

"Decidimos pactar una legislatura con Vox, pero con Vox fue del ejecutivo. A partir de ahí ha habido encuentros y desencuentros y todo eso hay que enmarcarlo dentro de la normalidad democrática. No voy a pedir a Vox aceptar los postulados del PP, igual que no aceptamos los suyos, pero con respeto y correlación de fuerza y poner en común lo que nos une para sacar adelante nuestra tierra", ha dicho Marga Prohens. La presidenta balear ha dicho que "esta tiene que ser la relación con Vox" porque "cada uno tiene su electorado, su mensaje y su nicho".

Sobre las críticas de Vox al PP por cambio en la política de inmigración ha dicho Prohens que "en 2018 yo decía exactamente lo mismo, es decir, ni todos los que tienen un color de piel distinto son malos ni todos son buenos. Habrá de todo". Marga Prohens ha explicado: "Ni puertas abiertas, como tenemos ahora, siendo ya casi el único país de Europa porque el resto de países van absolutamente todos endureciendo las condiciones contra la inmigración irregular y aquí seguimos con una política de puertas abiertas. Así la integración que predican algunos es totalmente imposible. Ni criminalizar a todo el que llega".

"Seguirán viniendo y tienen que seguir viniendo. A los que vienen a beneficiarse de un Estado del bienestar muy garantista, a los que vienen no a aportar sino sólo a recibir, o antes que a portar evidentemente hay que cerrarles el paso. Por eso estamos endureciendo las condiciones para acceder a una ayuda social dentro de las competencias que tenemos", ha añadido.