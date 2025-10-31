Rastrero ataque de una diputada del PSOE al senador del PP que interrogó a Sánchez y estuvo en la UCI por covid

Entre los múltiples mensajes de ministros y compañeros de partido en apoyo a Pedro Sánchez en el trago de su comparecencia en el Senado, plagados de ataques a la comisión y en defensa del presidente, destaca el lanzado por una diputada socialista en Galicia contra Alejo Miranda de Larra, el senador del PP que interrogó a Pedro Sánchez.

"Descubriendo que los efectos secundarios del Covid afectan también a la educación, al nivel intelectual y al desarrollo mental", dijo Paloma Castro Rey, diputada en el Parlamento gallego por el PSOE, mientras Miranda lanzaba su lluvia de preguntas sobre Sánchez, que se aferró al "no me consta".

Las palabras de Castro aluden al hecho, que mencionó el propio Miranda durante el interrogatorio, de que fue uno de los miles de españoles que sufrió los estragos de la pandemia. El senador recordó cómo mientras estaba "intubado en la UCI", los números dos y tres de Sánchez, en alusión a José Luis Ábalos y Santos Cerdán, "se hacían de oro". Miranda, ex alto cargo de la Comunidad de Madrid, lideró la construcción del hospital Isabel Zendal para tratar a los enfermos de la pandemia.

Además de suscitar numerosas reacciones de asombro en la red social ante lo ruin del ataque a su rival político, desde el PP ha respondido su secretario general, Miguel Tellado. "La miseria moral, la crueldad y la bajeza más absoluta en 20 palabras", dice el popular, que exige el cese de la diputada "por burlarse del sufrimiento" de Alejo Miranda, que "estuvo entre la vida y la muerte por causa del covid como tantos miles de españoles".

"Basta de deshumanizar al adversario y de sembrar el odio y el enfrentamiento", dice el popular.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha tachado de "vergüenza" que se insulte al senador "usando el covid".