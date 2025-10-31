Tragedia en Namibia: tres españoles mueren al ser embestidos por otro vehículo

Mueren en un accidente de tráfico en Namibia tres marineros gallegos. El siniestro ha tenido lugar cuando se desplazaban desde el aeropuerto de la capital del país, Windhoek, hasta Walvis Bay donde iban a embarcar para trabajar en un pesquero que faena la merluza negra uno como jefe de máquinas, otro como patrón y otro como contramaestre.

Según las primeras pesquisas el vehículo en el que viajaban los tres españoles fue embestido por otro coche que se saltó la mediana e impactó contra ellos. Al parecer la carretera por la que se desplazaban se encontraba en muy malas condiciones y carece de los servicios elementales.

Muere también el conductor

De momento no se conocen más detalles del accidente en el que también ha muerto el conductor del vehículo que trasladaba a los tres españoles, un ciudadano namibio, según ha confirmado la Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo.

La noticia ha conmocionado a los vecinos de la comarca de O Morrazo de donde eran oriundos los tres marineros gallegos.