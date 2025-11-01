Bolaños señala a Federico Jiménez Losantos y Carlos Herrera para defender su asalto a la Justicia

El pasado 28 de octubre, el ministro de Justicia, Félix Bolaños presentó la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por el Consejo de Ministros, calificándola como "histórica", aunque tras el anuncio de la ruptura de Junts con el bloque de investidura esté de antemano abocada al fracaso.

Entre otros objetivos, la reforma pretende que sean los fiscales quienes asuman la instrucción de las causas judiciales poniendo fin a una competencia que desde 1882 corresponde a los jueces. Un movimiento que, según las asociaciones de jueces, podría interpretarse como una injerencia política en el poder judicial, pero que el Ejecutivo reivindica con una lógica "garantista", "modernista" y "europeísta".

Con esta medida, de prosperar, la instrucción pasaría a depender de los fiscales, que en un modelo jerárquico como el del Ministerio Fiscal, responden al fiscal general del Estado, estrechamente vinculado al Gobierno.

Otro objetivo de la reforma es el de restringir la figura de las acusaciones populares, excluyendo a los partidos políticos.

Aunque es difícil que la norma sea aprobada, esta ha sido criticada por jueces y fiscales, que tachan la reforma de Bolaños de un desafío a la "independencia judicial".

Al "presunto ministro de Justicia", como lo define la diputada del Partido Popular en la red social X Cayetana Álvarez de Toledo, no le gusta que le critiquen su "histórica" reforma, hasta el punto de tomarse la molestia de grabar un vídeo para señalar a Carlos Herrera y Federico Jiménez Losantos y los supuestos errores que han cometido al referirse a su ley.

El presunto ministro de Justicia señalando a Carlos Herrera y a Federico Jiménez Losantos. Manotazos de ahogado. La corrosiva Ley Bolaños está condenada al fracaso. @HerreraenCOPE @eslamananadeFJL https://t.co/dmqwb1H9TD — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) November 1, 2025

Como concluye Álvarez de Toledo, el ministro da "manotazos de ahogado" y su "corrosiva" ley "está condenada al fracaso".