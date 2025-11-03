Arranca la huelga del Metal en Ciudad Real

Este lunes ha arrancado la primera jornada de la huelga indefinida del sector del Metal de Ciudad Real a la que están llamados más de 15.000 trabajadores de la provincia. El paro ha sido convocado por los sindicatos UGT y CCOO que reclaman un convenio digno con avances en derechos laborales. Según sus datos, este primer día de huelga ha tenido un seguimiento del 95%.

Ambos sindicatos exigen mejoras retributivas, mejoras en los pluses así como homogeneizar las condiciones y los derechos de las plantillas de la provincia. Denuncian además que la patronal pretende eliminar "cuestiones muy importantes" como la antigüedad o los complementos de accidente y enfermedad. Señalan también que temen que la patronal no está dispuesta a pagar los atrasos de 2025 ni a nombrar recursos preventivos.

La convocatoria de huelga se produce después de que la parte empresarial no acudiera al acto de mediación del 22 de octubre y después de la celebración de varias asambleas en las que los trabajadores mostraron un apoyo mayoritario a las movilizaciones y la huelga. Por la mañana ha habido una concentración en la plaza Mayor de Ciudad Real. Previamente los trabajadores y trabajadoras también se han concentrado en Puertollano, Campo de Criptana, Tomelloso, Valdepeñas y Manzanares.

Llamamiento al diálogo

Por su parte, el alcalde de Puertollano (Ciudad Real), Miguel Ángel Ruiz, ha hecho un llamamiento "al diálogo, la responsabilidad y a la búsqueda de acuerdos entre las partes" con el objetivo de alcanzar cuanto antes una solución que "devuelva la normalidad y preserve la paz social en la comarca" ante la huelga que afecta de manera significativa al complejo petroquímico del municipio.

"El conflicto abierto en el sector del metal preocupa profundamente a este Ayuntamiento, a este equipo de Gobierno y a toda la comarca", ha señalado en un comunicado. "Somos plenamente conscientes de las legítimas reivindicaciones de los trabajadores y también de las dificultades que afrontan las empresas en un contexto económico complejo, pero Puertollano necesita estabilidad, necesita futuro, y ese futuro solo se construye desde el entendimiento", ha subrayado.

Ruiz ha advertido de que "una huelga de estas características tendrá un impacto muy negativo en la economía local, en el empleo y en la confianza que tanto esfuerzo nos ha costado recuperar". Por ello, desde el Ayuntamiento se apela "a la sensatez, la empatía y a la responsabilidad de ambas partes para seguir negociando hasta el último minuto".