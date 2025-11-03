Barcelona, la ciudad española en la que es más probable ser víctima de un atraco

Demoledores datos de Eurostat, la oficina europea de estadística dependiente de la Comisión Europea, sobre la inseguridad. Barcelona es la ciudad de España donde hay más posibilidades de convertirse en víctima de un robo. Esa probabilidad es 2,9 veces mayor que la media nacional. En ese capítulo, la capital catalana solo es superada por Bucarest, donde la probabilidad de ser víctima de un robo es tres veces mayor que la media nacional. Tras Bucarest y Barcelona figuran Nápoles, donde la probabilidad de sufrir un robo es 2,7 veces mayor que la media nacional, y París, donde es 2,3 veces mayor.

El informe sobre seguridad recoge datos de 2022, año en el que se registraron 253 247 robos en la UE. Expresado como una tasa por cada 100 000 habitantes, la incidencia de robos fue mayor en España (131,8), seguida de Bélgica (103,3), Francia (99,8) y Luxemburgo (98,7). Por el contrario, se registraron relativamente pocos robos —menos de 10,0 por cada 100 000 habitantes— en Estonia (7,2), Eslovaquia (5,8) y Hungría (5,5).

Robos en viviendas

En el caso de los robos en viviendas, Eurostat refleja que en 2022 hubo 679.000 robos en viviendas particulares. Expresado como una tasa por cada 100 000 habitantes, la mayor incidencia de robos en viviendas particulares se registró en Dinamarca (386,5 por cada 100 000 habitantes), mientras que también se registraron tasas relativamente altas en Bélgica (333,2 por cada 100 000 habitantes) y Suecia (326,6 por cada 100 000 habitantes).

En Salónica, la probabilidad de ser víctima de un robo era 2,3 veces mayor que la media nacional para toda Grecia. En Constanza, Rumanía, la probabilidad de ser víctima de un robo era 2,2 veces mayor (que la media nacional). En Breslavia, Polonia, la probabilidad de ser víctima de un robo era 2,2 veces mayor (que la media nacional). Bremen, Alemania, donde las personas tenían 2,0 veces más probabilidades (que el promedio nacional) de haber sido víctimas de un robo (datos de 2019). En este apartado, España ocupa la quinta posición y las ciudades con peor ratio son Alicante y Elche.

Turismo

La inseguridad en España no afecta al turismo. En relación a ese tema, el informe de Eurostat señala que "al igual que muchos aspectos del desarrollo urbano, el turismo presenta una paradoja, ya que un número creciente de turistas en algunas ciudades puede provocar congestión y saturación, lo que puede dañar la atmósfera y la cultura local que originalmente las hicieron atractivas; Venecia (Italia) y Barcelona (España) son dos ejemplos destacados".

París fue el destino urbano más popular, con 75,5 millones de noches de estancia. En segundo lugar, Roma, con 75,5 millones de noches de estancia. Le siguen Berlín, Barcelona, Madrid y Ámsterdam, con entre treinta y 25 millones de noches de estancia.

Entre las veinte ciudades con más pernoctaciones turísticas constan Benidorm, en el puesto 12 y Palma de Mallorca, en el 17.