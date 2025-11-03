El Supremo quiere juzgar a Ábalos, Koldo y Aldama por 9 hechos delictivos: de Jessica a Claudia, Air Europa o Villafuel

El Tribunal Supremo quiere juzgar al exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por la pieza principal de la trama Koldo por hasta 9 hechos delictivos diferentes.

El magistrado Leopoldo Puente dictaba este lunes el auto de pase a procedimiento abreviado (procesamiento) contra Ábalos, Koldo y Aldama por presuntos delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

En un auto de 47 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, el instructor da traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a la representación de las acusaciones populares para que, en el plazo común de diez días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias. A continuación, describe hasta 9 hechos delictivos diferentes.

1. Concierto de voluntades entre los investigados

Poco tiempo después de tomar posesión como ministro el Sr. Ábalos Meco, el también investigado en esta causa, don Víctor Gonzalo de Aldama Delgado, mayor de edad y sin antecedentes penales, vino a conocer, --a través de su hermano don Rubén, quien prestaba servicios, ya con anterioridad al nombramiento del Sr. Ábalos, como escolta del ministro de Transportes--, a don Koldo García Izaguirre, entablando con éste una frecuente relación. Posteriormente, conoció también a don José Luis Ábalos Meco. El ministro, a través de su asesor, encomendaba al Sr. de Aldama diversas gestiones de mayor o menor entidad. Entre éstas, en el mes de febrero de 2019, don Víctor Gonzalo de Aldama acompañó al ministro y a su asesor a un viaje a México, en el curso del cual, y por intermediación del Sr. de Aldama, se organizó una visita del ministro al Senado de aquel país.

En el desarrollo de las mencionadas relaciones personales, pronto vieron los investigados la oportunidad de obtener un beneficio económico de aquéllas. De esta manera, los tres convinieron que, aprovechando el cargo que ostentaba el Sr. Ábalos en el Gobierno de España, podrían favorecer, naturalmente a cambio del correspondiente beneficio económico del que todos participarían, la contratación con la Administración Pública, en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería el Sr. de Aldama Delgado, así como facilitar a éste el acceso preferente a la Administración para la realización de las gestiones que precisara para sí mismo o para las referidas empresas.

2. Alquiler del piso de Torre de Madrid.

En ese mismo contexto, y, por lo tanto, también con el propósito de obtener del Ministro un trato preferente para sí mismo y para las empresas cuyos intereses promovía, igualmente se habría hecho cargo el Sr. de Aldama Delgado de ciertos gastos, a petición del propio Sr. Ábalos Meco y del Sr. García Izaguirre, tales como el abono de la renta mensual generada como consecuencia del alquiler de un piso, sito en la Plaza de España, n.º 18, edificio Torre de Madrid, que sirvió como domicilio a doña Jessica Rodríguez García, --quien mantenía en ese momento una relación sentimental con el Sr. Ábalos Meco--, entre los meses de marzo de 2019 a marzo de 2022, por un importe mensual de 2700 euros. Dichas rentas resultaron abonadas desde el principio por un socio del Sr. de Aldama Delgado por orden de éste (hasta un total de 82.248,40 euros) y, tras decidir el Sr. de Aldama Delgado que se pusiera fin a dichos pagos, en el último período del alquiler las rentas se abonaron por don Koldo García Izaguirre, a través de cuentas bancarias pertenecientes a personas de su círculo familiar.

3. Contratación de Jessica Rodríguez

Paralelamente, el Sr. Ábalos Meco habría desplegado su influencia como ministro del Gobierno de España, sirviéndose para ello de los oficios del Sr. García Izaguirre y de su hermano, para promover la contratación de la referida doña Jessica Rodríguez García en sendas empresas públicas, sin que la misma hubiera de superar ninguna clase de proceso de selección relevante y sin que, con pleno conocimiento de aquéllos, acudiera ni un solo día a sus respectivos centros de trabajo ni prestara tampoco en ellos actividad profesional de ninguna naturaleza.

4. Contratación de Claudia García Montes

De parecido modo, el aforado y su asesor, Sr. García Izaguirre, promovieron también la arbitraria contratación de doña Claudia García Montes --en este caso por la empresa pública LOGIRAIL--, con quien mantenían alguna clase de relación personal previa, si bien la misma sí acudió regularmente a su puesto de trabajo. En este sentido, doña Claudia García Montes estuvo prestando sus servicios laborales en la referida empresa desde el año 2019 hasta el año 2022.

5. Gestiones para la financiación pública (rescate) de AIR EUROPA

Como se ha señalado ya, las repetidas entregas de dinero que el Sr. de Aldama Delgado podría haber venido realizando en favor de don José Luis Ábalos y de don Koldo García tenían también por objeto que éstos facilitaran a aquél la ágil práctica de cuantas gestiones pudiera convenirle realizar con diferentes departamentos de la Administración Pública, desplegando la influencia del ministro al respecto con dicha finalidad, tanto en beneficio propio como de los terceros en defensa de cuyos intereses actuaba el Sr. de Aldama Delgado.

6. Gestiones en favor de la empresa VILLAFUEL y chalet de La Alcaidesa

A su vez, en el marco de estas labores de favorecimiento de los intereses del Sr. de Aldama Delgado y/o de las personas que con ese fin acudían al mismo, don Koldo García Izaguirre, con el conocimiento y la aprobación de don José Luis Ábalos Meco, pudo haber influido también para que se concertara una entrevista entre don Claudio Rivas y doña María del Carmen Pano Sánchez, interesados en obtener una licencia de operador de hidrocarburos para la mercantil Villafuel, con don Juan Ignacio Díaz Bidart, jefe en ese momento del gabinete de la ministra de Industria, que era entonces doña María Reyes Maroto Illera.

7. Gestiones para el fraccionamiento de una deuda tributaria que mantenía una empresa de Aldama

En ese mismo contexto, don Víctor Gonzalo de Aldama Delgado logró que don Koldo García Izaguirre, con el conocimiento y la aprobación de don José Luis Ábalos Meco, desplegara también su influencia para que el primero de ellos lograra reunirse con don Carlos Moreno Medina, quien era en ese momento jefe de gabinete de la Ministra de Hacienda y Función Pública, doña María Jesús Montero Cuadrado; reunión que efectivamente se llevó a término y que, en ese caso, tenía por objeto procurar el aplazamiento de una deuda tributaria de una de las empresas del Sr. de Aldama Delgado, aplazamiento de la deuda tributaria que, en efecto, se llevó finalmente a término.

8. Certificados de movilidad

Igualmente, durante el período de restricción de la movilidad derivada de la pandemia, a petición de don Víctor de Aldama Delgado y por intermediación de don Koldo García Izaguirre, la secretaria personal del Sr. Ábalos Meco, con el conocimiento y consentimiento de éste, confeccionó y firmó determinados salvoconductos o certificados de movilidad en favor de las personas que el Sr. García Izaguirre, a requerimiento del Sr. de Aldama Delgado, le indicaba, aparentando entrevistas en el Ministerio de Transportes que, en realidad, no iban a realizarse, con el fin de permitir a los terceros favorecidos por aquellos certificados que pudieran transitar libremente por España.

9. Contratos de adquisición de mascarillas

Finalmente, don José Luis Ábalos Meco, actuando también en connivencia con don Koldo García y con Don Víctor Gonzalo de Aldama, y siempre en el marco del acuerdo ya referido, podría haber determinado la adquisición, a través de sendas entidades dependientes del MITMA (Puertos del Estado y ADIF), y en el contexto de la pandemia del Covid-19, de sendas partidas de mascarillas, a cambio de recibir los Sres. Ábalos Meco y García Izaguirre una indebida compensación económica procedente del Sr. de Aldama Delgado, quien, a su vez, se beneficiaba también en términos económicos de las comisiones que le reportaba la realización del mencionado ilícito negocio.

