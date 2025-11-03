La fiscal jefe de Madrid estalla: "Dije que dan ganas de poner cianuro porque estuve soportando invectivas" de Ayuso

La fiscal jefe provincial de Madrid Pilar Rodríguez ha estallado este lunes durante el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz: "Digo que dan ganas de poner cianuro (en la nota informativa) porque llevaba sufriendo invectivas de la prensa y de la presidenta de la Comunidad de Madrid (Isabel Díaz Ayuso)".

A las 10 de la mañana ha comenzado en el Tribunal Supremo el juicio contra el fiscal general por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. García Ortiz llegaba solo al Alto Tribunal con el gesto serio y una corbata negra. Posteriormente, se sentaba en estrados en lugar de hacerlo en el banquillo de los acusados con su toga de fiscal general. Tras la lectura en la Sala de los hechos presuntamente delictivos cometidos por el fiscal general, el presidente del Tribunal, Andrés Martínez Arrieta, preguntaba a García Ortiz si los reconocía y este contestaba con un escueto y rotundo "no".

En el trámite de cuestiones previas, la abogada del Estado Consuelo Castro, y la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, que defienden al fiscal general, pedían la nulidad de la entrada y registro en el despacho de García Ortiz, así como las pruebas halladas en sus dispositivos y recogidas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en sus informes.

El primer testigo en declarar era el fiscal Julián Salto. Este explicaba en la vista cómo en la noche de la filtración del pasado 13 de marzo de 2024, la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, le llamó en varias ocasiones cuando se encontraba viendo un partido de Champions League en el estadio del Atlético de Madrid. Rodríguez trasladó a Salto que era necesario que le remitiera los correos de su negociación con la defensa de González Amador de inmediato porque "el fiscal general no podía esperar".

El fiscal Salto recordaba que él no borró nada de su teléfono móvil y que en casos de fraude fiscal como el de González Amador es habitual que se cierren pactos de conformidad, aunque todavía dicho pacto no se había cerrado. Además, afirmaba desconocer cuántas personas pudieron acceder al correo filtrado a los medios.

Ya en la sesión de la tarde, llegaba el turno de la fiscal jefe provincial de Madrid. Pilar Rodríguez protagonizaba numerosos momentos de tensión durante el interrogatorio que le formulaba el letrado de González Amador, Gabriel García Ramos, sobre la filtración de los correos electrónicos reservados entre un abogado del propio González Amador y el fiscal Julián Salto.

Ataques al Supremo, la prensa y Ayuso

Posteriormente, le interrogaba el letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, (ICAM), Ignacio de Luis. Pilar Rodríguez estallaba cuando le preguntaban por qué afirmó que le hubiera gustado poner "cianuro" en la nota de prensa que envió sobre el caso de González Amador.

"Digo que dan ganas de poner un poco, no un poco más de cianuro, más es un adverbio que hace mucho daño", afirmaba mientras recriminaba a la Sala de Apelaciones del Supremo que hubiera utilizado esa versión de su frase. Después, añadía: "Digo que dan ganas de poner cianuro porque llevaba sufriendo invectivas de la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre mi correcta actuación", concluía.

