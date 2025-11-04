González Amador: "A raíz de la filtración del fiscal general me han destrozado la vida, o me voy de España o me suicido"

El novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ha denunciado que tras la difusión de la nota de prensa que reveló la negociación reservada de su abogado con el fiscal Julián Salto pasó a ser "el delincuente confeso del Reino de España, el fiscal general del Estado me había matado". González Amador ha declarado este martes como testigo durante la segunda sesión del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

A preguntas de su defensa, la pareja de la presidenta madrileña ha manifestado que le "llegó la inspección y se lo pasé a mi abogado, me dijo que podíamos pelear o conformar, yo lo quería hacer rápido y sin ruido, como no tenía antecedentes penales, me decían que iba a ser una pena mínima". Según el empresario, tras la filtración de los correos de su abogado en la prensa y la nota de la Fiscalía, su "derecho a la defensa se había roto". "Me convertí en el delincuente confeso", el "novio de Ayuso", destacaba.

González Amador señalaba que su caso pasó a llamarse directamente "el caso Ayuso". "No quería que perjudicara a mi pareja que nada tiene que ver con mi empresa, de hecho ni era pareja mía en esos momentos", afirmaba mientras recordaba que las informaciones sobre su causa eran superiores a las de la invasión de Rusia a Ucrania. "Soy un delincuente, voy a ser condenado, no tengo ninguna fe", apuntaba en referencia a su causa.

"Con la publicación del email, yo pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. Yo estaba muerto. El señor García Ortiz, el fiscal general del Estado, me había matado públicamente, me había destrozado por completo", enfatizaba.

Posteriormente, explicaba que puso una querella gracias a la cual se desplegó la investigación de la UCO que demostró que su "paranoia no era tal", descubriendo mensajes entre fiscales que hablaban del "caso Ayuso" y evidenciando que "todo el cuerpo fiscal iba a por mí".

Según González Amador, cuando el fiscal general le llamó delincuente confeso, "lo sostiene el presidente del Gobierno, ministros, delegado del Gobierno, diputados, periodistas, ejercen de BOE tras la condena que me había puesto el fiscal general", relatando daños familiares, la violación de su historia clínica que denunciará, el corte de financiación bancaria el 13 de febrero, o el caso de una empleada médica especialista a la que no dejaron comprar casa por trabajar para él. También lamentaba la pérdida de proveedores y clientes con contratos cancelados.

En su alegato final, González Amador mostraba su desesperación: "A raíz de la filtración del fiscal general del Estado, me han destrozado la vida. Lo que puede pasar es que o me voy de España, o me suicido". El presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, le desaconsejaba ambas opciones y le recomendaba hablar con su abogado.

El jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.

MAR: "González Amador no es un delincuente"

El jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez ‘MAR’, en su declaración como testigo ha afirmado que tras difundirse el email sobre la negociación reservada entre el abogado de González Amador y el fiscal Julián Salto, "ministros e incluso el presidente del Gobierno han llamado en sede parlamentaria a González Amador delincuente confeso, defraudador confeso… él nunca ha dicho eso". "González Amador iba a llegar a un acuerdo con Hacienda y luego todo se dinamita", añadía.

Posteriormente, la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, que defiende al fiscal general le preguntaba sobre sus mensajes en redes sociales en los que el asesor de Ayuso mantuvo que si le llamaban a declarar en el juicio del fiscal general del Estado, "iría para adelante". "¿Lo recuerda usted?", decía la fiscal. "Era un pronóstico y no desacertado. Era un vaticinio y no iba desencaminado, mire donde estamos", concluía.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com