Junqueras aprieta a Illa y le bloquea los presupuestos hasta tener más garantías sobre la financiación "singular"

La portavoz del Govern ha reconocido este martes por primera vez que es imposible tener las cuentas para el 1 de enero por la presión de ERC con el concierto económico pactado para investir como presidente de la Generalidad al socialista Salvador Illa. Sílvia Paneque, que además de portavoz es consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, ha tratado de restar importancia al bloqueo de los republicanos.

En el partido de Oriol Junqueras han tomado nota del tratamiento que dispensa Junts al Gobierno y de la tibia respuesta del PSOE a los pellizcos de Puigdemont y se disponen a imitar ese estilo de negociación. De modo que se niegan a sentarse a discutir sobre las cuentas autonómicas hasta que no obtengan garantías sobre el concierto catalán, la financiación "singular" que prevé que la Generalidad gestione, recaude y administre todos los impuestos que se pagan en la región.

Cataluña funciona con los presupuestos prorrogados desde 2023. Los últimos fueron obra de Jaume Giró, el directivo bancario que ejerció como consejero de Economía por parte de Junts hasta la ruptura del acuerdo de gobierno entre exconvergentes y republicanos. La no aprobación de los siguientes números autonómicos fue la razón que argumentó Pere Aragonès, el anterior presidente de la Generalidad, para adelantar las elecciones que acabaría ganando Salvador Illa en mayo de 2024.

En el acuerdo de investidura quedaba fijado un modelo de financiación específico para Cataluña, una copia mejorada para los intereses separatistas de los modelos vasco y navarro. Sobre el papel, la cesión de las competencias en Hacienda debería estar lista para el próximo año, pero Illa retrasó el compromiso hasta 2028 alegando que la Agencia Tributaria de Cataluña todavía está en mantillas y carece aún de personal y medios.

La situación política de la vicepresidenta primera María Jesús Montero y su previsible traslado a Andalucía también cuenta en esta negociación. Montero se niega a afrontar una campaña electoral en su tierra habiendo contribuido a la independencia económica de los separatistas. En ese contexto, Junqueras ha decidido bloquear los presupuestos y someter a Illa al mismo tratamiento que Puigdemont dispensa a Pedro Sánchez.

Más chiringuitos

Aparte de todo este postureo político, la Generalidad ha anunciado la creación de dos nuevos entes cuyo contradictorio objetivo es el de reducir el peso de la administración y mejorar su eficiencia. "El Govern ha aprobado la creación del Consejo Asesor para la Reforma de los servicios públicos de la Administración de la Generalidad de Cataluña (CARE). Se trata de un nuevo órgano colegiado de asesoramiento y seguimiento de las políticas implantadas en el marco de la reforma de la Administración y mejora de los servicios públicos que está sacando adelante el Govern para modernizarlos y adaptarlos a las necesidades de la ciudadanía", señala una nota de prensa de la Generalidad.

En el comunicado se explica también que "el lunes, en un acto celebrado en el Salón de Sant Jordi del Palacio de la Generalidad, la Comisión de Expertos para la definición de la estrategia de transformación de la Administración de la Generalidad de Cataluña y la mejora de los servicios públicos (CETRA) entregó al presidente Salvador Illa un informe final con 50 propuestas. Son fruto de un año de trabajo colectivo, y el Ejecutivo ya está implementando una quincena para que los beneficios del proceso repercutan en la ciudadanía desde el primer momento".

Y a continuación se añade que "una vez terminado el trabajo del grupo de expertos, ahora se activan dos órganos para velar por la implementación de las propuestas, evaluar su efectividad, sugerir mejoras y garantizar su seguimiento durante toda la legislatura. Uno de ellos es el CARE, aprobado hoy. Se trata de un órgano consultivo que hará seguimiento del avance en la implantación de las medidas propuestas por la CETRA, evaluará su efectividad, propondrá mejoras y asesorará al Gobierno en materia de reforma de los servicios públicos".

El grupo estará presidido por Carles Ramió, que ya ha liderado el grupo de expertos, y contará con cinco vocales: Esther Pano, Joan Turró, Carme Poveda, Juliana Vilert y Marc Esteve.

Pero no acaba aquí la cosa, puesto que, siempre según la propia Generalidad, "además del CARE, ahora también entra en juego la Comisión Interdepartamental para la implementación de medidas de transformación de la administración (CIMTA). Este órgano tiene como misión analizar la cincuentena de propuestas de la CETRA y emitir en un plazo máximo de cuatro meses un informe final que valore su viabilidad y determine los pasos para la implementación de aquellas propuestas que encuentre viables".

Y: "La CIMTA está presidida por la secretaria general de la Presidencia, Eva Giménez, y contará con representantes con cargo directivo de todos los departamentos de la Generalitat. Entre ellos, los secretarios Albert Tort y Alícia Corral, los directores y directoras de servicios de todos los departamentos y directores y directoras generales en materia de presupuestos, de servicios digitales y experiencia ciudadana, de prestaciones sociales y de coordinación Jurídico del Gabinete Jurídico de la Generalidad de Cataluña.

Sopa de siglas

De modo que la Generalidad de Illa ha creado el Consejo Asesor para la Reforma de los servicios públicos de la Administración de la Generalidad de Cataluña (CARE) como consecuencia de los trabajos la Comisión de Expertos para la definición de la estrategia de transformación de la Administración de la Generalidad de Cataluña y la mejora de los servicios públicos (CETRA). Pero el CARE y CETRA no estarán solos. Hay una tercera pata, la CIMTA, esto es la Comisión Interdepartamental para la implementación de medidas de transformación de la administración.