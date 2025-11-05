Caso cloacas: el fiscal Stampa desvela que Leire Díez y Pérez Dolset hicieron 12 referencias a Sánchez en su reunión

El fiscal Ignacio Stampa ha desvelado en sede judicial que la fontanera del PSOE Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset hicieron 12 referencias al presidente del Gobierno Pedro Sánchez durante la reunión que mantuvieron con él el pasado mes de mayo. Stampa ha comparecido este miércoles ante el titular del Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, que investiga el caso de las cloacas del Partido Socialista.

Tal y como avanzó LD, la denuncia de Stampa presentada ante la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, salpicaba a Pedro Sánchez, el ministro de Justicia Félix Bolaños, al fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y al que fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "el fiscal Stampa ha asegurado que en la reunión que mantuvo con Leire Díez y Pérez Dolset se produjeron 12 referencias al presidente del Gobierno. Concretamente, nueve por Pérez Dolset y tres por Leire Díez".

"Stampa ha manifestado que siempre le pareció que estaba siendo víctima de una trama, porque el Poder ejecutivo quería controlar el Poder judicial. También ha recordado que fue convocado a la reunión en nombre del que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. No obstante, el dirigente socialista no acudió y lo hizo en su lugar Leire Díez", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "Stampa grabó la reunión de tres horas y cuarto que mantuvo y que dicha grabación será escuchada en el Juzgado el próximo día 11 de noviembre por la tarde con los investigados. Es decir, Leire Díez y Pérez Dolset".

También está previsto que declare como testigo el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, que se vio con la militante y que está investigado en el caso Koldo por recibir presuntamente pagos del comisionista Víctor de Aldama.

El fiscal Grinda se ratifica

También ha declarado este miércoles el fiscal José Grinda. Este ha ratificado ante el juez que investiga a Leire Díez su denuncia sobre un intento de soborno, del que ha dicho que "no sabe quién está detrás", y solo conoce lo que le dijo el periodista que le contactó, Pere Rusiñol, que habría apuntado a la exmilitante del PSOE.

Este fiscal Anticorrupción ha declarado durante más de hora y media este miércoles en calidad de testigo ante el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, y ha ratificado la declaración y la denuncia que hizo ante la Fiscalía, como ha explicado a los periodistas a su salida de los juzgados de Plaza de Castilla. En dicha denuncia, dijo que el 27 de febrero de 2025 recibió de manos del periodista Pere Rusiñol -ahora investigado- un documento en el que se le ofrecía una oferta de traslado y ascenso a cambio de información comprometida sobre su jefe, Alejandro Luzón, y de lograr el archivo de varias causas.

Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que Grinda ha sido firme al asegurar ante el juez que creyó a este periodista cuando le dijo que no había leído el documento previamente, puesto que de lo contrario le habría denunciado.

En el juzgado, este fiscal ha explicado que se vio con Rusiñol porque era su amigo. En esa conversación, admitió que había pedido ayuda al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y al fiscal general, Álvaro García Ortiz, para poder acudir a la comisión de investigación del Congreso sobre la operación Cataluña, ante los ataques por parte diputados de PSOE y de Junts.

Sin embargo, Grinda ha negado que se reuniese con Rusiñol por ese motivo, como sostiene la defensa de este investigado. El periodista ha aportado a la causa los mensajes de WhatsApp que intercambió posteriormente con este fiscal, algo que Grinda también pretende hacer.

Ante el juez ha negado además tener enemistad con el empresario investigado en la causa Javier Pérez Dolset, pese a que éste le ha denunciado en diez ocasiones, y ha dicho que "desgraciadamente" está acostumbrado a que le pongan muchas denuncias y que le "intenten matar". Además, ha dicho no conocer a Leire Díez.

