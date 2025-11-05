Indignación por el 'pijama' de la directora de la Guardia Civil en un homenaje a los caídos

La Guardia Civil ha publicado un video en redes sociales sobre un sencillo acto para homenajear al personal del cuerpo que ha entregado su vida en acto de servicio. Sin embargo, las imágenes publicadas han desatado la polémica en internet por la vestimenta con la que Mercedes González Fernández, la directora general de la Guardia Civil, ha acudido al homenaje.

El evento ha tenido lugar en la Dirección General de la Guardia Civil y desde el cuerpo han mencionado de manera especial el fallecimiento de Carlos Francisco Bellido, como consecuencia del accidente que sufrió el 20 de junio cuando prestaba auxilio en la carretera en Jerez de la Frontera (Cádiz).

"Vaya vergüenza de persona, dimisión ya"

En un acto sencillo y emotivo guardamos silencio respetuoso y honramos la memoria de todo el personal de la @guardiacivil que entregó su vida en acto de servicio. Su sacrificio es el mayor testimonio de la vocación y el compromiso con la seguridad y la libertad de España.… pic.twitter.com/wyi3BOL3zF — Guardia Civil (@guardiacivil) November 3, 2025

"No me lo quería creer… Pensaba que era un montaje, las malas artes de la IA, pero no… Cuando estamos de servicio, tenemos que tener el uniforme o un atuendo digno y oportuno, y más en un acto, por muy humilde que sea", señala uno de los comentarios que critica la indumentaria referida como un "pijama" por otros usuarios.

"¿Pero esta falta de respeto de ir en pijama a un acto importante que coño es? Vaya vergüenza de persona, dimisión ya", critica otro usuario.

En otras ocasiones se ha visto a la directora vestida con un atuendo similar. Por ejemplo, durante la inauguración el pasado 17 de octubre del nuevo cuartel de la Guardia Civil en Villasana de Mena (Burgos), González Fernández apareció usando la misma camiseta/jersey y, en ese caso, una falda de cuadros.

Sin embargo, en el reciente homenaje la directora general de la Guardia Civil ha optado también por los cuadros pero con un pantalón similar a los de un pijama. "Es prácticamente igual que el pantalón mío de pijama", critica otro usuario en una de las publicaciones que circulan por X sobre este tema.

Paso por el PSOE

Mercedes González Fernández es desde el año 2023 la directora general del cuerpo pero antes de su paso por la Guardia Civil fue asesora del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid.

De igual manera, González Fernández ha sido directora de Comunicación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), concejala del Ayuntamiento de Madrid, delegada del Gobierno en Madrid, directora general de la Guardia Civil y fue diputada nacional en el Congreso de los Diputados.