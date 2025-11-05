La defensa de Pujol alega que tiene "marcadores de Alzhéimer en la sangre" para evitar el juicio en la AN

La defensa del expresidente de la Generalidad catalana Jordi Pujol alega que presenta "marcadores de Alzhéimer en la sangre", una "severa alteración de la memoria verbal", un "deterioro cognitivo grave" y que confunde hechos y personas. Los abogados del que fuera líder de Convergència, encabezados por el afamado penalista Cristóbal Martell, sostienen que sería necesaria una evaluación clínica del estado de salud de su cliente antes de ser juzgado.

La previsión es que el juicio a la familia Pujol comience el próximo 24 de noviembre en la Audiencia Nacional. Pujol está acusado de asociación ilícita y blanqueo de capitales y la fiscalía solicita una pena de nueve años de cárcel. A sus hijos se les imputa, entre otros delitos, cohecho, tráfico de influencias, delito fiscal, blanqueo de capitales, prevaricación, malversación y falsedad.

La esposa de Pujol, Marta Ferrusola, fue diagnosticada de Alzhéimer en 2018 y exonerada en 2021 al entender la Audiencia Nacional que no reunía las condiciones psíquicas mínimas para prestar declaración. Ferrusola falleció el 8 de julio de 2024.

En el caso de Pujol, los abogados, según informa El Periódico, aluden a un grado de discapacidad del 75% asociado a múltiples patologías como discopatía, escoliosis, poliartropía degenerativa y úlcera sacra por presión. Todo ello causa problemas de estabilidad en la marcha y una movilidad muy limitada.

En caso de que no fuera exonerado, los abogados piden que pueda seguir el juicio desde su domicilio y declarar de manera telemática porque desplazarse a Madrid supondría un grave riesgo para su salud.

Origen del caso

El caso de los Pujol parte de una investigación al primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, por evasión de capitales y se fue ampliando paulatinamente a toda la familia. El 25 de julio de 2014, el propio expresidente de la Generalidad emitió un comunicado en el que reconocía la existencia de una fortuna oculta en Andorra que atribuía a una herencia no declarada de su padre.

Sin embargo, la esposa y los hijos de Pujol hicieron grandes negocios mientras el patriarca ejercía como presidente de la Generalitat entre 1980 y 2003, años en los que la familia acumuló una gran fortuna y realizó inversiones y negocios tanto en España como en el extranjero.