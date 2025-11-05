Mónica García riñe a González Amador por su "o me voy de España o me suicido"

En el arranque del insólito juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, este martes fue el turno del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. En su declaración, y dirigiendo la mirada a García Ortiz, Amador evocó algunos episodios de los últimos meses y señaló que como consecuencia de la filtración que se investiga "me han destrozado la vida". "Lo que puede pasar es que o me voy de España o me suicido", dijo la pareja de Ayuso en alusión a la enorme repercusión de su caso y a la persecución política.

Su desesperado alegato se ha convertido, sin embargo, en una excusa más para que la ministra de Sanidad, Mónica García, renueve sus críticas contra Isabel Díaz Ayuso y su novio. García, que ha hecho de la salud mental una de las causas de su ministerio, ha reñido, sin embargo, a Amador por hablar de su sufrimiento. En su opinión, la pareja de Ayuso "frivolizó con el suicidio" al hablar ante el juez.

"A mí que el señor González Amador frivolice con el suicidio en un momento en el que tenemos un problema de salud pública y que utilice el suicidio como una especie de amenaza o de chantaje, me parece absolutamente irresponsable", ha dicho la líder de Más Madrid en una entrevista en TVE. En su opinión, García Amador está "jugando con unas herramientas y unas cartas que son absolutamente reprochables".

García también ha aprovechado para volver a cargar contra el novio de Ayuso, de quien dijo que se ha sumado a "la Asociación de Víctimas de los Actos que ellos mismos han cometido" junto al expresidente de la Generalidad Valenciana Carlos Mazón, Isabel Díaz Ayuso y el presidente de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla. "Todos son víctimas de sus propios actos", porque ahora me tendrá que decir cuál es la conspiración alrededor de que este señor ganara dos millones con mascarillas en el momento en el que su pareja está gobernando la Comunidad de Madrid", ha afirmado.

Sin aludir al papel del fiscal general, que el Gobierno sigue defendiendo pese al banquillo, ha lamentado que los demás tengan "la culpa de que esta gente sea señalada por haber sido delincuentes". "Y entre medias, por supuesto, insultos al Gobierno central, insultos a la oposición, insultos a todo el que pasaba por allí. No, yo creo que es el libro blanco del PP, no de la gestión de las crisis del PP", ha zanjado.