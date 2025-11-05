El juez que investiga a Begoña Gómez por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos ha publicado un auto en el que rechaza el archivo de la causa como pedía la Fiscalía, en línea con la defensa, e impulsa el procedimiento con nuevas diligencias. Juan Carlos Peinado también señala que tampoco ha lugar al archivo en el caso de la asesora de la mujer del presidente del Gobierno, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.

En el auto, Peinado además da un impulso a la investigación con la citación como investigada de la secretaria General de la Presidencia del Gobierno, Judit Alexandra González. Precisa que la convoca para "informarla del objeto del procedimiento y darle traslado de los hechos que se le imputan, comparecencia a la que deberán comparecer las acusaciones y defensas personadas con el fin de concretar la acusación respecto de la misma; y ser oída en declaración en calidad de investigada por el delito de malversación de caudales públicos" el próximo 12 de noviembre.

Malversación "por omisión"

Peinado justifica la nueva imputación de Judit Alexandra González -y que siga como investigado el actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre– porque el delito de malversación de caudales públicos se puede cometer "por omisión", ya que en virtud de su cargo podrían haber impartido "las correspondientes órdenes o instrucciones" para que Cristina Álvarez dejase de dedicar parte de su tiempo de trabajo a las "labores de carácter privado" relacionadas con los negocios de Begoña Gómez.

Además, aclara que como las actividades de la mujer de Pedro Sánchez cubren un periodo de más de tres años, "no puede considerarse" que esta omisión "es una mera imprudencia o actitud culposa, sino que entra de lleno en el concepto de dolo eventual".

Agendas y pasaportes

Entre otras diligencias, también pide a Moncloa las agendas de Begoña Gómez y de su asesora para que las analice la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Según precisa el juez, quiere "determinar si las citas, reuniones, traslados, viajes, etc. realizados por ambas a la vez, o solo por la investigada Cristina Álvarez, estaban en relación con actividades personales o profesionales" de Begoña Gómez.

Además, Peinado requiere a las empresas MINSAIT, INDRA BUSINESS CONSULTING S.L., TELEFONICA S.A., DELOITTE S.L. y Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) que "remitan todos los correos, WhatsApp o cualquier otra comunicación escrita que pudieran existir desde el 16 de julio de 2018 hasta la fecha actual, en los que figuraran como emisora o destinataria, o simplemente en copia Cristina Álvarez".

Por su parte, solicita a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno para que remita, "de forma íntegra y debidamente documentada y detallada, toda la información relativa a los viajes de Cristina Álvarez sufragados con fondos públicos, incluyendo órdenes de comisión de servicio, autorizaciones de desplazamiento, facturas, liquidaciones o justificantes de pago, así como la identificación de los destinos de todos los viajes, desplazamientos y misiones de servicio, así como el pago de dietas, gastos de representación y suplidos y anticipos (comidas, transportes, etc.) o uso de medios públicos (coche oficial, servicio de chófer, datos de posibles personas dependientes jerárquicamente de Álvarez); y todo ello desde el periodo comprendido desde su contratación, el 16 de julio de 2018 hasta la fecha actual".

El juez solicita además a ambas los pasaportes "con el fin de precisar fechas, duración, circunstancias y coincidencias de los viajes al extranjero realizados por ambas" así como "todos los correos electrónicos y los soportes cruzados" entre ambas.

Por otro lado, Peinado solicita a Moncloa "todos los antecedentes que le consten con relación al nombramiento de asistentes al cónyuge del Presidente del Gobierno, con la delimitación de los puestos ocupados y las funciones que llevaban a cabo, así como el número de asistentes nombrados de forma simultánea a cada cónyuge" así como los datos salariales de Cristina Álvarez y su vida laboral.

Citar a Sánchez, "inútil"

En el auto, el juez asume la orden de la Audiencia Provincial de Madrid de unir las dos piezas en las que había dividido la causa, mantiene el procedimiento del tribunal del jurado y rechaza llamar por segunda vez a Pedro Sánchez y Félix Bolaños. En el caso del presidente del Gobierno, señala que volver a citarlo como testigo sería "inútil, y por tanto, impertinente". "Las razones que justifican esa consideración tienen su fundamento en el hecho de que ya se realizó, en el curso de esta investigación, la tentativa de conseguir un testimonio por parte de esta persona", señala, para agregar que "no es descartable que, como el mismo ha manifestado públicamente, puede cambiar de opinión en cualquier momento, al igual que cualquier otro ciudadano".

Peinado incide en que "lo cierto es que, en la ocasión en la que tuvo la oportunidad de colaborar con la Administración de Justicia", Sánchez "se acogió a la dispensa que le otorga el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", es decir, a su derecho a no declarar ante el juez por ser cónyuge de la investigada.

Y añade que el jefe del Ejecutivo "nada aportó para el esclarecimiento de unos hechos que se están investigando y pueden alcanzar otra fase posterior dentro del presente procedimiento, postura totalmente legítima, pero igualmente previsible que reiterara el mismo comportamiento, ante la hipótesis de acordar esta diligencia de investigación, mostrando su escasa o nula voluntad de colaborar con la Administración de Justicia".

En la misma línea, Peinado rechaza citar otra vez al ministro Bolaños, al considerarlo "igualmente impertinente" por "cuanto que ya tuvo la oportunidad de declarar en su momento, y su testimonio de poco sirvió, con reticencias o evasivas". "Y nada hace pensar en que cambiara en su posible posterior declaración, conociéndose ya lo que ha trasmitido, y las deducciones que puedan hacerse de esa declaración", apunta.

Peinado sí acuerda convocar una nueva ronda de testificales, citando a Diego de Alcázar, Miguel Escassi y Juan Carlos Doadrio el próximo 12 de noviembre, así como a María José Sánchez, María Elvira Gutiérrez, María Jesús, Mercedes, Zulma Escalante y Carmen Mitxelena el próximo 28 de noviembre.