El PSOE vota en contra de que los policías y los guardias civiles sean catalogados como "profesión de riesgo"

El Partido Socialista sigue empeñado en menospreciar a los agentes de la Guardia Civil y a la Policía Nacional, dos cuerpos de seguridad gestionados por el ministerio del Interior que precisamente está en poder de los socialistas, con el ministro Fernando Grande-Marlaska a la cabeza de la cartera.

En las últimas semanas, se ha realizado una misión de eurodiputados en el Campo de Gibraltar (Cádiz) para conocer más en detalle los problemas que tienen tanto los agentes del Instituto Armado como los del Cuerpo Nacional de la Policía en sus labores en la lucha contra el narcotráfico a raíz del asesinato de los dos guardias civiles en febrero de 2024. Las conclusiones a las que llegaron estos funcionarios europeos fueron muy claras: la situación es insostenible.

Por ello, redactaron un informe sobre los puntos estudiados en su misión y el pasado martes se votó en la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo una reforma del marco comunitario. De esta forma, todas las agresiones contra la Policía Nacional y la Guardia Civil en el marco de las operaciones contra el narcotráfico serán tipificadas como ‘eurodelitos’ y otorga a estos agentes el grado de "profesión de riesgo". La petición logró su aprobación gracias a los 18 votos a favor de el PP europeo y el ala conservadora, mientras que el ala progresista, con el PSOE europeo al frente, otorgaron 10 votos en contra.

La excusa del PSOE que indigna a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

A pesar de que en la Unión Europea se haya reconocido una medida que demandaban durante muchísimos años los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, el voto del PSOE ha indignado a gran parte de las asociaciones que defienden los derechos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La eurodiputada socialista y ponente de su grupo, Sandra Gómez, argumentó que su posición contraria se debe a que la propuesta de tipificar como ‘eurodelito’ las acciones contra estos agentes es desmesurado.

Sandra Gómez propuso a la Comisión en nombre de su partido a que "se evalúe la posibilidad de establecer directrices comunes de la Unión para apoyar la aplicación de la ley en las zonas de alto riesgo, incluido el reconocimiento de los riesgos específicos a los que se enfrentan los agentes". Una propuesta infinitamente más suave y débil que la aprobada y presentada por el PP y respaldada por VOX.

Es más, tras su aprobación, algo que debería ser un triunfo para los que defienden a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de nuestro país, para la eurodiputada socialista Lina Gálvez, la adoptación de las medidas explicadas en el informe de la misión "no refleja ni el espíritu ni las conclusiones compartidas por la mayoría de los eurodiputados presentes". Además, Gálvez ha señalado a PP y a VOX de recurrir a una "politización inaceptable" de la misión.

Dos enmiendas más que critican al Gobierno

El informe final ha sido aprobado e incluye además dos enmiendas que censuran al Gobierno de Pedro Sánchez por la situación de las Fuerzas de Seguridad destinadas en el Campo de Gibraltar. En una de ellas, impulsada por la eurodiputada del PP, Elena Nevado del Campo, el documento "toma nota" de que el Ejecutivo, "en contra de la voluntad de las familias de las víctimas", otorgó en agosto de 2025 un ascenso profesional a los responsables de la operación desarrollada en febrero de 2024, en la que dos guardias civiles perdieron la vida tras ser embestidos por una narcolancha en Barbate.

Por su parte, otra enmienda, presentada por los eurodiputados de extrema derecha Fabrice Leggeri (Agrupación Nacional) y Mireia Borrás y Juan Carlos Girauta (ambos de Vox), "lamenta" que el Gobierno decidiera "retirar pruebas esenciales antes de la visita de la delegación, lo que supuso un grave obstáculo para la transparencia y para los objetivos de investigación de la misión".