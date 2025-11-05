Tellado: "La organización criminal se llama PSOE desde que lo dirige Pedro Sánchez"

El pasado lunes la actualidad política en España se vivió entre la dimisión del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón; el inicio del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración sobre la negociación con Hacienda del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso; y el informe de la UCO que cerca al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y ex presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio ha respondido sobre estas cuestiones el secretario general del PP, Miguel Tellado, que ha asegurado sobre la posible imputación de Ángel Víctor Torres que "eso lo tiene que decir un juzgado" aunque "el informe desde luego lo que ha dejado claro que Sánchez tiene en su Consejo de Ministros sentado en la misma mesa que él a un ministro que está dentro de la trama y si no le cesa, la realidad es que le estará protegiendo".

"Todo lo que hemos conocido a través del informe de la UCO es una relación de familiaridad con los miembros de la trama, con Koldo, con Aldama, con las empresas con las que él gestionó contratos en el Gobierno del que era presidente. No sólo se firmaron contratos millonarios mientras fallecían miles de personas por el covid sino que él mismo se encargaba de agilizar los pagos y de tratar de levantar los impedimentos que funcionarios ponían dado que el precio estaba fuera de mercado o el material no reunía los requisitos mínimos que se exigían para la contratación", ha destacado el número 2 del PP.

Miguel Tellado ha advertido que "es tremendamente grave" y ha reiterado que "Sanchez está compartiendo mesa en el Consejo de Ministros con un señor que compartía cenas con corruptos que se repartían comisiones por todos estos contratos". El secretario general del PP ha apostillado que "cada día que pasa sin que Sánchez cese a Ángel Víctor Torres es un día en el que Sánchez se vincula más a una trama".

Cometió un "delito con relevancia penal"

Uno de los asuntos que ha destacado el secretario general del PP es que el ministro Política Territorial y Memoria Democrática y ex presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres "ha mentido en una comisión de investigación en el Senado negando conocer a estas personas con las que luego los audios revelan una familiaridad tremendamente sospechosa". Miguel Tellado ha añadido que "mentir en una comisión de investigación es falso testimonio y es un delito con relevancia penal". En este sentido, ha apuntado que "España no merece un ministro que miente en sede parlamentaria cuando está obligado por ley a decir la verdad".

Tras la rueda de prensa de ayer en la que Ángel Víctor Torres restó importancia al informe de la UCO Miguel Tellado ha dicho que "hoy le vemos un poco aliviado porque él cree que pueden salir otras muchas cosas que estoy seguro que saldrán en otro momento, pero creo que todo lo que se ha publicado ya tiene una gravedad suficiente como para sea apartado por higiene democrática del Gobierno de España".

Sobre el posible delito que cometió al mentir en el Senado ha dicho que su partido está "estudiándolo" porque "evidentemente es un delito". Es "falso testimonio", ha añadido Tellado que advierte que "mentir en una comisión de investigación en el Senado, también lo hizo en el Parlamento de Canarias, es delito y, desde luego, vamos a estudiar cuales son las acciones que podemos llevar para adelante". "Si este gobierno se cree impune y cree que puede seguir en esta huída hacia delante sin ningún coste político lo siento, pero no", ha dicho el número 2 del PP. Miguel Tellado ha indicado que "aquí hay que depurar responsabilidades políticas y responsabilidades judiciales en los juzgados. Pero las políticas están ahí y, por lo tanto, yo creo que España no se merece que desde el Gobierno de España se pretenda acostumbrar a los españoles al todo vale y que el Gobierno tenga carta de libertad para hacer de todo".

¿Sánchez lo sabía?

El secretario general del PP ha comentado también el grado de conocimiento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de toda esta trama. Cree Miguel Tellado que "eso ha quedado perfectamente probado no sólo por los informes de la UCO sino por las investigaciones periodísticas". En este sentido, ha recordado que "cuando empezamos a conocer detalles de esta trama hablábamos de que Sánchez lo sabía todo y lo tapó y hoy todo lo que se ha ido averiguando nos permite ir mucho más lejos: Sánchez no sólo lo sabía y lo tapó, Sánchez lo sabía todo y lo consintió y, probablemente, también está en la organización criminal que está investigando tanto el Tribunal Supremo como la Audiencia Nacional".

Miguel Tellado piensa que "es imposible creer que lo que hacía el número 2 del partido y el número 2 en el Gobierno, el ministro del ministerio más inversor como era el de Transportes, sucedía y que Sánchez estaba ajeno a toda esa realidad. Sánchez tiene que reconocer que todas las personas que están siendo investigadas son su entorno más inmediato. Por lo tanto, es imposible creer que Sánchez no estaba al corriente de todo esto".

Además, el secretario general del PP ha explicado que "los cargos que pesan sobre José Luis Ábalos son tremendamente graves. Estamos hablando de cohecho, de tráfico de influencias y de organización criminal". Ha recordado que "José Luis Ábalos no era sólo el ministro de Transportes, sino el secretario de organización. Yo me atrevo a decir que era el secretario de organización criminal, como lo fue después Santos Cerdán que también está acusado de organización criminal". "La organización criminal se llama PSOE desde que lo dirige Pedro Sánchez", ha añadido Miguel Tellado. Cree el número 2 del PP que "es tremendamente grave lo que está pasando en España y grave aun es más que el Gobierno pretenda no depurar, no asumir ningún tipo de responsabilidad política. La justicia tiene sus tiempos y la política tiene otros y, desde luego, España no se merece un Gobierno del deterioro del escombro político y moral que es lo que tenemos en este momento".

"Un tiburón político"

Tellado ha recordado que "este Gobierno mantuvo el pleno en el Congreso para que se votase el control de RTVE y el que contrataba publicidad en redes, cuando no se habían recuperado los cuerpos de las víctimas, para señalar a un culpable". El secretario general del PP ha reconocido que "el gobierno de Mazón cometió errores, evidentemente, pero el Gobierno de España actuó de mala fe, dejó solo a la Generalidad valenciana y a los valencianos": "Entendió que el Gobierno actuaría de buena fue, con el mismo grado de intensidad, se solicitase o no la emergencia nacional. Y ahí Mazón se equivocó. No midió que enfrente tenía a un tiburón político, a un político desalmado".

Tellado ha contado que desde Génova han "mantenido una comunicación directa con Mazón durante los últimos meses", ha valorado las actuaciones del ejecutivo regional y ha señalado que el partido respeta la decisión de Mazón, quien, "lamentablemente, ha sido víctima de una auténtica cacería política por parte del PSOE y de la izquierda": "A nadie se le puede tildar de asesino, y a él se le ha hecho".

El comportamiento de Vox

Sobre las relaciones de PP y Vox, el también diputado por La Coruña ha comentado que, "en cada comunidad, el comportamiento de Vox ha sido diferente", y ha celebrado que en la Comunidad Valenciana "Vox haya tenido sentido de Estado". Sobre la conversación que este martes mantuvieron Feijóo y Abascal, ha dicho que fue "cordial, en buen tono, y de lo que se trata es de dar estabilidad a la Comunidad Valenciana e investir a un nuevo presidente". Por otro lado, está el caso extremeño: "Extremadura va a unas elecciones autonómicas porque Vox ha preferido, igual que el PSOE, dejar a María Guardiola sola". "Entendemos que donde no hay presupuestos, hay que convocar elecciones. Nosotros no le tenemos miedo a las urnas. Por tanto, creo que ese es el camino correcto", ha añadido.

La credibilidad de las instituciones

Sobre el juicio a Álvaro García Ortiz, Tellado ha opinado que la situación en la que está el fiscal general "deja en muy mal lugar a una institución que tiene como finalidad perseguir los delitos y que está siendo juzgada por, presuntamente, haberlos cometido para dañar a un rival político". Considera que "debiera haber sido cesado o dimitido" y que el juicio se enmarca en un "escenario de degradación institucional que no tiene límites".

El secretario general del PP ha manifestado que, cuando su partido llegue al Gobierno, aprobará "un plan de regeneración democrática" y que será imprescindible "cambiar las leyes" para que si, por ejemplo, "un fiscal general del Estado vuelve a ser imputado, debe ser cesado inmediatamente".

"Si el fiscal ha cometido un delito, probablemente, es porque se le ha pedido desde el Palacio de la Moncloa. El fiscal general del Estado no actuó solo. Estoy seguro de que actuó siguiendo instrucciones de Pedro Sánchez", ha añadido sobre el fiscal.

Finalmente, Tellado ha criticado la "máquina de propaganda al servicio del PSOE y de Pedro Sánchez" que es TVE. En su opinión, aparte de ser "la máquina de las cortinas de humo" y de que haya "perdido toda la objetividad", "se produce un hecho acompasado a todo esto: una competencia desleal al resto de medios que hace su trabajo sin tirar del presupuesto público".