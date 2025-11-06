Aemet eleva a naranja la alerta por lluvias y tormentas en el suroeste de Mallorca

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado de amarilla a naranja la alerta por lluvias y tormentas en el suroeste de Mallorca y la Serra de Tramuntana, donde podrían acumularse 30 litros por metro cuadrado en una hora.

Según la previsión del organismo, esta situación, acompañada de rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora, se mantendrá hasta las 11 horas.

El resto del archipiélago balear se mantiene en alerta amarilla por lluvias fuertes y tormentas, que se prolongarán hasta las 12 horas en Ibiza y Formentera, las 15 horas en Mallorca y las 17 horas en Menorca.

También Cataluña está en alerta naranja por lluvias de más de 40 litros por metro cuadrado en una hora, y Galiciapor temporal marítimo con olas de más de siete metros, mientras que otras seis comunidades permanecen en nivel amarillo por diversas inclemencias meteorológicas.