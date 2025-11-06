El presidente del Foro Judicial Independiente humilla a Bolaños en persona

El presidente del Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo, ha criticado este miércoles duramente la gestión del ministro de Justicia Félix Bolaños durante el discurso de inauguración del XXI Congreso organizado por la asociación.

"Quiero comenzar agradeciendo públicamente al señor Ministro que haya tenido la deferencia de acudir a esta inauguración", ha comenzado señalando Portillo. No obstante, el presidente del Foro le ha recordado a Bolaños que su asociación "no es para nada complaciente con su gestión".

🔊 Aquí tenéis el discurso completo de nuestro presidente Fernando Portillo para inaugurar el XXI Congreso de FJI No tiene desperdicio 👇🏻 pic.twitter.com/hK2gGa3Srw — Foro Judicial Independiente (@FJuecesIndepend) November 6, 2025

A continuación, Portillo ha criticado que los Tribunales de Instancia, a pesar de parecer una buena idea "parece que están resultando un caos allí donde se están implantando". De igual manera, Portillo ha comentado que a ellos no les sorprende puesto que ya habían advertido que "cambiar el nombre de los edificios y mover de sitio los muebles y las personas sin invertir adecuadamente" no iba a producir mejoras en la Justicia.

Otro de los aspectos mencionados durante la intervención ha sido el proyecto legislativo que se encuentra en trámite para modificar el acceso a la carrera judicial. "Entendemos que sacrifica el mérito y la capacidad por una pretensión de mayor afinidad ideológica", ha criticado Portillo.

A lo largo de la presentación Portillo también ha mencionado otros asuntos polémicos como las "reformas pretendidas para darle la instrucción de los delitos a una Fiscalía en exceso dependiente de un Fiscal General del Estado nombrado por el Gobierno" o limitar el ejercicio de la acción popular y de la libertad de expresión, entre otros asuntos. "Todo ello, señor Ministro, le hacen igualmente acreedor de nuestras quejas y reclamaciones", ha sentenciado el presidente de la asociación.

Además, Portillo también ha apuntado a que en todo esto habría un intento de dominar al Poder Judicial y de "limar sus aristas y hacerlo más complaciente con un poder político al que incomodan los límites y contrapesos".

De nuevo, el presidente del Foro Judicial Independiente ha vuelto a dirigirse a Bolaños para recriminarle las veces en las que ha puesto en duda la imparcialidad y la independencia de los jueces, "fundamentalmente los encargados de investigar los casos de corrupción que afectan al entorno del Gobierno". Portillo ha recordado que algunos de esos jueces son asociados al Foro que el preside.

Acusaciones de "asociación conservadora"

Otros de los aspectos que le ha recordado Portillo a Bolaños ha sido que este les habría recriminado que el Foro se oponía a la creación de becas para los opositores o la acusación de que el Foro Judicial Independiente se trataría de una "asociación conservadora".

"Esto último, lo de conservador, le podría parecer anecdótico y supongo que en el lenguaje político al que usted está habituado ni si quiera le parecerá relevante. Pero algo de lo que esta asociación hace gala es precisamente de su carácter apolítico", ha añadido.

No obstante, y a pesar de las críticas, Portillo ha concluido su intervención "tendiéndole la mano" al ministro y recordándole que en la asociación Foro Judicial Independiente siempre se encontrarán "dispuestos a aplaudir y empujar aquellas iniciativas que de verdad mejoren nuestras condiciones de trabajo y la independencia de nuestra labor.