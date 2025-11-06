Las cloacas del PSOE intentaron archivar el soborno de Duro Felguera al régimen de Chávez que salpicó a Zapatero

Las cloacas del PSOE de Pedro Sánchez pidieron archivar el caso sobre el soborno de la empresa asturiana Duro Felguera al régimen venezolano de Hugo Chávez que salpicó a José Luis Rodríguez Zapatero.

El fiscal Anticorrupción José Grinda declaró este miércoles ante el titular del Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, que investiga el caso de las cloacas socialistas. Grinda relató su denuncia presentada en la Fiscalía, indicando que un periodista amigo suyo Pere Rusiñol le entregó un papel en el que le ofrecían un destino en el extranjero y evitarle una demanda judicial si proporcionaba información contra el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y archivaba diferentes casos, entre ellos, el caso Duro Felguera. La Sala Penal de la Audiencia Nacional confirmó en abril del pasado año el procesamiento de la citada empresa, su expresidente Juan Carlos Torres y los ex viceministros venezolanos Nervis Villalobos y Javier Alvarado por los presuntos sobornos para la construcción de una central termoeléctrica en Venezuela por valor de 1.500 millones de dólares.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "el fiscal José Grinda manifestó ante el juez Zamarriego su sorpresa por el hecho de que le pidieran archivar el caso de Duro Felguera porque no tenía nada que ver con los otros casos de corrupción que la cloaca del PSOE pretendía que archivase relacionados con la corrupción en Cataluña como el caso 3%. El caso Duro Felguera afecta a ciudadanos venezolanos y españoles".

Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "Grinda afirmó al juez que únicamente habría dos razones por la inclusión del caso Duro Felguera en la lista de procedimientos que debían ser archivados. En primer lugar, que alguien del caso Duro Felguera tuviera interés directo en su archivo y que, por tanto, esta persona tuviera contacto directo con los miembros de la cloaca del PSOE, o bien que la persona que elaboró la lista de causas lo incluyese para liar todo".

En el caso de Duro Felguera la acusación únicamente la ejerce la Fiscalía Anticorrupción. Por tanto, si el fiscal del caso José Grinda se hubiera retirado, el procedimiento se tendría que archivar obligatoriamente. No obstante, si el fiscal tomara esa decisión estaría cometiendo un presunto delito de prevaricación.

Cabe destacar que el exjefe de la Inteligencia militar del chavismo, Hugo Carvajal, 'El Pollo', entregó el 25 de febrero de 2010 al dictador venezolano Hugo Chávez un informe secreto en el que detallaba que la contratación de la empresa española Duro Felguera se llevó a cabo directamente con el exministro de Asuntos Exteriores de España Miguel Ángel Moratinos y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

El Pollo Carvajal alertó en dicho documento sobre posibles irregularidades en Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). No obstante, aseguró textualmente que esas contrataciones no afectaban a las realizadas "en el marco de la Emergencia Eléctrica Nacional de nuestro país, asociadas a las empresas españolas Iberdrola, Elecnor, Duro Felguera, entre otras que usted dignamente ha realizado directamente con el ministro Moratinos y el presidente Rodríguez Zapatero, para blindar las relaciones bilaterales entre ambos gobiernos".

El origen del caso Duro Felguera

La investigación del caso Duro Felguera se inició en 2015 cuando el servicio español antiblanqueo de capitales (SEPBLAC) realizó una investigación sobre determinados clientes del Banco de Madrid y encontró el nombre de Nervis Villalobos, quien habría recibido pagos de 50 millones de dólares por unos informes 'orales' de asesoría.

Desde entonces, comenzaron a explorarse los vínculos con el proyecto energético venezolano y las actuaciones de los directivos de Duro Felguera. Esta compañía anunció en 2009 al supervisor de los mercados (CNMV) que recibiría 1.500 millones de dólares por el contrato de la termoeléctrica.

