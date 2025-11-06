Mordaz mensaje de Peinado a Sánchez: "Puede cambiar de opinión en cualquier momento"

En el auto en el que descarta el archivo de sus pesquisas sobre las actividades de Begoña Gómez optando por dar impulso a la investigación con la citación de la secretaria general de Presidencia y la petición de una batería de datos a Moncloa, el juez Juan Carlos Peinado también lanza un mensaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
En respuesta a las acusaciones que habían solicitado la citación de nuevo como testigo del presidente del Gobierno al considerarlo "imprescindible para esclarecer el grado de conocimiento, supervisión, consentimiento o tolerancia" que pudo tener sobre las actividades de la asesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, el juez lo descarta.
Peinado alega que citar a Sánchez sería "inútil, y por tanto, impertinente". Recuerda que Sánchez ya fue llamado a declarar y "si bien, no es descartable que, como él mismo ha manifestado públicamente, puede cambiar de opinión en cualquier momento, al igual que cualquier otro ciudadano", cuando tuvo ocasión de "colaborar con la administración de Justicia" no lo hizo, en alusión a que decidió no declarar sobre su esposa.
"Nada aportó para el esclarecimiento de unos hechos, que se están investigando y pueden alcanzar otra fase posterior dentro del presente procedimiento, postura totalmente legítima, pero igualmente previsible que reiterara el mismo comportamiento, ante la hipótesis de acordar esta diligencia de investigación, mostrando su escasa o nula voluntad de colaborar con la Administración de Justicia", señala el juez, que con esa mención a un hipotético "cambio de opinión" de Sánchez parece aludir a lo que él mismo ha argumentado para explicar las numerosísimas ocasiones en que ha actuado de forma radicalmente distinta a la prometida en su día. En una entrevista hace dos años, el presidente defendió su derecho a "rectificar" y "cambiar de opinión" preguntado por uno de esos innumerables ejemplos, el de los indultos del 1-O. Y llegó a poner como ejemplo de esas rectificaciones a Adolfo Suárez.
En el auto al que ha tenido acceso LD, Peinado también descarta volver a citar a Félix Bolaños por el mismo motivo. Considera "impertinente" la citación como testigo del ministro de Justicia pues "ya tuvo la oportunidad de declarar en su momento, y su testimonio de poco sirvió". Dice sobre su comparecencia que supuso una "escasa o nula aportación a la causa", con una declaración "con reticencias o evasivas", que "aunque no hayan sido consideradas como válidas para un hipotético delito de falso testimonio, por la Sala de Admisiones de la Sala Segunda del Tribunal Supremo", "nada hace pensar en que cambiara en su posible posterior declaración, conociéndose ya lo que ha transmitido, y las deducciones que puedan hacerse de esa declaración".