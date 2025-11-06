Menú

Mordaz mensaje de Peinado a Sánchez: "Puede cambiar de opinión en cualquier momento"

El juez Peinado da un nuevo impulso a la investigación sobre Begoña Gómez en un auto en el que descarta citar a su marido, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. | EFE

En el auto en el que descarta el archivo de sus pesquisas sobre las actividades de Begoña Gómez optando por dar impulso a la investigación con la citación de la secretaria general de Presidencia y la petición de una batería de datos a Moncloa, el juez Juan Carlos Peinado también lanza un mensaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

De qué se acusa a Begoña Gómez

La mujer del presidente consiguió una cátedra sin tener siquiera título universitario y tras llamar a La Moncloa al rector de la Complutense, Joaquín Goyache. Para solucionar ese problema le completó el máster y la cátedra un empresario, Juan Carlos Barrabés, que recibió dos cartas de recomendación para concursos públicos firmadas por la misma mujer del presidente. Acto seguido, una de las empresas de Barrabés, Innova Next, multiplicó por 141 sus ingresos por concursos públicos.

Un cargo dependiente de la Presidencia de su marido, Cristina Álvarez, se dedicó a hacer gestiones de los negocios de Begoña Gómez. Es más, pidió dinero desde Presidencia para patrocinios de la mujer del presidente. La asesora es amiga suya y la metió en Presidencia como directora de Programa de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno de su marido. Begoña Gómez dijo que el contacto de su asesora autoasignada con la Complutense fueron contados favores excepcionales. Y hubo más de 230 mails. Un amigo personal del presidente, David Sanza, se sumó a las peticiones de dinero para los negocios de Begoña Gómez.

El propio Sánchez envió agradecimientos a los pagadores de su mujer con el texto "tomo conocimiento" de su apoyo y "agradeceré su sensibilidad". Uno de ellos, la Organización Mundial de Turismo, recibió una sede gratis de manos de Sánchez justo cuando impulsó los negocios de su mujer. La OMT se llevó de viajes de negocios a la mujer de Sánchez y le buscó contratos con ministros de países africanos subvencionados por Sánchez.

Sánchez promovió el rescate a una aerolínea (Air Europa) tras verse su mujer con ellos. El rescate se ralentizó en agosto, con la administración a medio gas como todos los años. Pero Javier Hidalgo, responsable de Air Europa, llamó a Begoña Gómez y en cinco días Sánchez confirmó a José Luis Ábalos la ayuda. Sánchez presidió personalmente el consejo de ministros que autorizó ese rescate, pese a las vinculaciones con su mujer, y lo hizo tras elevarse la cifra de la ayuda desde los 400 millones de euros iniciales hasta los 475 millones finales. Esa aerolínea creó una filial, Wakalua, y patrocinó desde ella gastos de los negocios de Begoña Gómez.

La misma mujer del presidente tuvo reuniones con cargos del Gobierno para hacer negocios con las subvenciones de la España vaciada que da el Gobierno de su marido. Tuvo esas reuniones con una vicepresidenta de su marido, Teresa Ribera, que, acto seguido, fue premiada como vicepresidenta de la UE. Tras negociar subvenciones de Teresa Ribera, Begoña Gómez entró en un entramado societario (El Hueco) con ramificaciones en República Dominicana.

Begoña Gómez montó una sociedad con la que asesoraba para conseguir los fondos de la UE que tramitaba el Gobierno de su marido. La mujer del presidente se hizo con un software gratis elaborado por empresas dependientes de las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez.

Tras abrirse la causa judicial, patrocinadores y universidades cerraron el máster y la cátedra de Begoña Gómez a toda prisa por falta de alumnos.

En respuesta a las acusaciones que habían solicitado la citación de nuevo como testigo del presidente del Gobierno al considerarlo "imprescindible para esclarecer el grado de conocimiento, supervisión, consentimiento o tolerancia" que pudo tener sobre las actividades de la asesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, el juez lo descarta.

Peinado alega que citar a Sánchez sería "inútil, y por tanto, impertinente". Recuerda que Sánchez ya fue llamado a declarar y "si bien, no es descartable que, como él mismo ha manifestado públicamente, puede cambiar de opinión en cualquier momento, al igual que cualquier otro ciudadano", cuando tuvo ocasión de "colaborar con la administración de Justicia" no lo hizo, en alusión a que decidió no declarar sobre su esposa.

"Nada aportó para el esclarecimiento de unos hechos, que se están investigando y pueden alcanzar otra fase posterior dentro del presente procedimiento, postura totalmente legítima, pero igualmente previsible que reiterara el mismo comportamiento, ante la hipótesis de acordar esta diligencia de investigación, mostrando su escasa o nula voluntad de colaborar con la Administración de Justicia", señala el juez, que con esa mención a un hipotético "cambio de opinión" de Sánchez parece aludir a lo que él mismo ha argumentado para explicar las numerosísimas ocasiones en que ha actuado de forma radicalmente distinta a la prometida en su día. En una entrevista hace dos años, el presidente defendió su derecho a "rectificar" y "cambiar de opinión" preguntado por uno de esos innumerables ejemplos, el de los indultos del 1-O. Y llegó a poner como ejemplo de esas rectificaciones a Adolfo Suárez.

En el auto al que ha tenido acceso LD, Peinado también descarta volver a citar a Félix Bolaños por el mismo motivo. Considera "impertinente" la citación como testigo del ministro de Justicia pues "ya tuvo la oportunidad de declarar en su momento, y su testimonio de poco sirvió". Dice sobre su comparecencia que supuso una "escasa o nula aportación a la causa", con una declaración "con reticencias o evasivas", que "aunque no hayan sido consideradas como válidas para un hipotético delito de falso testimonio, por la Sala de Admisiones de la Sala Segunda del Tribunal Supremo", "nada hace pensar en que cambiara en su posible posterior declaración, conociéndose ya lo que ha transmitido, y las deducciones que puedan hacerse de esa declaración".

