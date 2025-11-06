Óscar Puente, ministro de Transportes del Gobierno de Pedro Sánchez, ha protagonizado un esperpéntico ejercicio de "transparencia" al publicar un vídeo en la red social 'X' (antes Twitter) en el que intenta explicar la legalidad y el control de los pagos en efectivo dentro del Ministerio.

La burda performance llega como respuesta a un rifirrafe tuitero con Antonio Caño, exdirector de El País, a quien Puente retó a explicar el funcionamiento del "dinero en metálico" del PSOE.

Lo prometido es deuda. Aquí va la primera entrega de "Cómo funciona lo del dinero en efectivo en los Ministerios". Caso práctico I. Mañana la segunda parte. https://t.co/bymt6Pnhyy pic.twitter.com/CRIFvKKNNj — Óscar Puente (@oscar_puente_) November 5, 2025

En la pieza audiovisual, titulada irónicamente como "Caso práctico I", se puede ver a Puente viajando en un vuelo a Las Palmas de Gran Canaria, acompañado de un sobre que, según explica, contiene 300 euros en billetes de 50.

"El sobre lo custodia la directora de Gabinete que hace las veces de jefa de Delegación. Es quien emplea el dinero y quien recaba los justificantes que a la vuelta del viaje tendrá que entregar con el sobrante del dinero si lo hubiere", detalla el ministro, asegurando que se trata de un "anticipo de caja" legal para una delegación de cuatro personas.

Con este gesto, Puente cree demostrar que en el PSOE y el Gobierno no existe una caja B. Sin embargo, la explicación del ministro ha caído en saco roto ante la realidad que investiga la Justicia.

Puente, haciendo gala de un sarcasmo inoportuno, ya ha prometido "próximas entregas" de su serie. Unas entregas que, con toda seguridad, serán atentamente revisadas por el magistrado y la Guardia Civil, quienes buscan desentrañar la verdadera operativa del dinero en metálico en la formación socialista.

El intento de Puente por mostrar la pulcritud de los sobres contrasta frontalmente con el escándalo que investiga la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el 'caso Koldo'. Además, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha aceptado la petición del Tribunal Supremo y ha abierto una pieza separada del 'caso Koldo' para investigar la posible financiación ilegal del PSOE. Este movimiento pone bajo la lupa judicial las cuentas del partido por primera vez en esta macro-trama de corrupción.