Revés del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a los golpistas catalanes: el Supremo nunca vulneró sus derechos

El separatismo catalán fiaba toda su defensa jurídica a las decisiones de la justicia europea. No reconocían ni reconocen a la justicia de España, por lo que los tribunales europeos iban a ser los que les darían la razón y acabarían condenando al Estado español. Esa era la cantinela de los golpistas encarcelados o fugados, la tesis que esgrimían Oriol Junqueras, Carles Puigdemont, los Jordis, Carme Forcadell y demás detenidos y condenados (un total de 13) por la asonada separatista de octubre de 2017.

La primera sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) no deja lugar a dudas. El Estado español, en concreto sus jueces y fiscales, no vulneraron ningún derecho de los detenidos, ni políticos ni de ninguna otra clase. Es decir, que el TEDH ha fallado contra los separatistas. Y lo ha hecho de forma unánime en una sentencia que agrupa tres querellas con la misma temática y sustancia presentadas por Oriol Junqueras, Jordi Turull y Jordi Sànchez.

Los jueces españoles que ordenaron las detenciones preventivas de los tres condenados por sedición, indultados y amnistiados no violaron los derechos políticos de los demandantes, ni cercenaron su libertad de expresión ni fueron detenidos para silenciar una alternativa política.

Las elecciones del 155

Los tres dirigentes separatistas sostenían en sus demandas que haber sido detenidos después del golpe de Estado de manera preventiva les había impedido ejercer como diputados y en el caso de Jordi Turull comparecer como candidato en una sesión de investidura en el Parlament tras las elecciones convocadas de manera inmediata tras la intervención de la autonomía de Cataluña en virtud del artículo 155 de la Constitución.

Los jueces del TEDH consideran que las detenciones preventivas de estos políticos no fueron adoptadas de manera arbitraria y que se obró en todo momento conforme a la ley y sin menoscabar los derechos políticos de nadie.

Las tres demandas se formularon en 2020 y el TEDH las agrupó en un solo asunto porque eran idénticas. No son las únicas. El resto de los condenados por el golpe de Estado también presentó su correspondiente demanda, si bien más tarde. Y con los mismos argumentos.