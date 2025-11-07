El juez Ismael Moreno llama a declarar a Koldo y Aldama para esclarecer sus tratos con el Gobierno Canario de Torres

El titular del Juzgado Centra de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha citado a declarar como investigados al empresario Víctor de Aldama y al exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, para el 27 y el 28 de noviembre, respectivamente. Esta nueva declaración en el marco de la trama Koldo tiene como objetivo esclarecer los contratos de compraventa de mascarillas con el Gobierno Canario de Ángel Víctor Torres, ahora ministro del Gobierno de Pedro Sánchez.

El juez Moreno dicta esta providencia, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, después de que al inicio de esta semana la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le entregase un nuevo informe en el que se destacaba la insistencia con la que Torres pedía que la compra de mascarillas se contratase con Soluciones de Gestión, empresa vinculada a la trama.

El magistrado acuerda esta diligencia, a instancias de la Fiscalía, tras el citado informe de la UCO, que revela nuevas informaciones en relación con los contratos de mascarillas en Canarias durante la pandemia. A pesar de que Torres había negado que estaba informado de la contratación de Soluciones de Gestión, este fue insistente con sus subordinados llegando a clamar en un mensaje enviado a Koldo García contra la responsable económica del sistema canario de salud.

Torres se "cagó" en la responsable económica

"Me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica, o lo soluciona o la levanto", podía leerse en uno de los mensajes de Torres a Koldo que han sido desvelados por este informe. De hecho, la responsable económica ya había expresado sus reticencias a formalizar un contrato de más de 12 millones de euros con la empresa asegurando que se habían "comprado mascarillas más baratas".

Su superiora le reprochó su actitud y le espetó que debía haberse dado cuenta de dónde venía la propuesta, es decir, del Ministerio de Fomento que dirigía José Luis Ábalos. Finalmente, el Gobierno Canario realizó la compra obviando las pegas de la responsable económica.