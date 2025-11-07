El PP pide a la Audiencia Nacional que impida al PSOE ser acusación en la trama Koldo porque está siendo investigado

El Partido Popular ha solicitado a la Audiencia Nacional que impida al PSOE personarse en la trama Koldo que ejerza como acusación popular porque el propio partido es "objeto de investigación"

El PSOE ejerce de acusación popular en esta parte del procedimiento que instruye el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. Todo ello, a pesar que en el Supremo se encuentran ya investigados dos de sus exsecretarios de Organización, Santos Cerdán —ahora en prisión preventiva— y José Luis Ábalos, por presuntos delitos como pertenencia a organización criminal. Según los populares, es "contradictorio" que ejerzan la acusación porque el propio PSOE también es "objeto de investigación" por los pagos en efectivo que realiza a sus dirigentes, entre ellos, a los acusados.

Así lo ha mostrado el PP en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press y en el que los de Alberto Núñez Feijóo resaltan lo contradictorio de que la organización en cuya directiva se creó la presunta trama corrupta esté personada en el caso ejerciendo la acusación popular mientras es "objeto de investigación". Este hecho, según los populares, pondría en duda la imparcialidad y el buen desarrollo del proceso penal pudiendo intentar los socialistas influir negativamente en el proceso.

Cabe recordar que la reforma de la Justicia que quiere llevar a cabo el ministro socialista Félix Bolaños pretendía reformar las acusaciones populares para prohibir a los partidos políticos que se personasen en un caso. Sin embargo, a pesar de estar en desacuerdo con las acusaciones populares, el PSOE forma parte de este proceso judicial después de que la titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 acordara abrir una pieza separada para investigar los pagos en efectivo que Ábalos y Koldo recibieron de la formación que lidera Pedro Sánchez.

Koldo iba "recogiendo tickets"

La apertura de esta pieza separada se ha dado debido a las indicaciones del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que instó al juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional a investigarlo por separado tras descubrir que había ciertos pagos del PSOE que no estaban justificados por gastos, al contrario de lo que han defendido los dirigentes del partido. El juez del Supremo llegó a la conclusión de que los pagos se hacían desde Ferraz sin tener en cuenta las facturas ni a nombre de quién estaban las mismas escuchando la declaración del exgerente del PSOE Mariano Moreno y la trabajadora de la sede socialista encargada de efectuar los pagos, Celia Rodríguez.

En una entrevista a Telemadrid, el empresario vinculado a la trama, Víctor de Aldama, reveló que "Koldo iba recogiendo tickets por ahí" aunque no estuvieran a su nombre para justificar gastos.