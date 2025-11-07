Míriam Nogueras golpea y destruye a Pedro Sánchez en un videojuego difundido por Junts

Una rubia despampanante con traje de chaqueta y pantalón azul oscuro se enfrenta con un sujeto que luce un traje azulón y corbata roja. La primera es una estilizada simulación de la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras. El otro tipo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ambos se enfrentan en el Congreso, una pelea a muerte donde Nogueras reparte estopa y Sánchez encaja y encaja hasta que finalmente es destruido por un violento y luminoso empujón de su contrincante.

El vídeo ha sido difundido en redes por el diputado de Junts Josep Maria Cruset, quien presenta las imágenes de este modo: "El PSOE creyó que (la ruptura) era un juego, pero ¿y si lo fuera? ¿Tienes una moneda? Insert coin". Tras estas palabras comienza el vídeo y la paliza de Nogueras a Sánchez con el fondo sonoro de intervenciones de la separatista a favor de los autónomos y respuestas vagas y propagandísticas de Sánchez.

"¿Cómo ve la situación política, señor Sánchez?", arranca Nogueras. Y el Sánchez del videojuego responde que "yo diría que podemos estar orgullosos de lo que aquí (en el Congreso) también se aprueba". Tras la réplica arranca la golpiza de Nogueras con preguntas sobre la persecución a los autónomos, el afán recaudatorio del Gobierno, la inexistente política de vivienda, el fenómeno okupa y la inseguridad. El golpe definitivo se produce al tiempo que Míriam Nogueras le dice a Sánchez aquello de que "hay que hablar de la hora del cambio y no del cambio de hora". Las palabras "You win" aparecen sobre el cuerpo de Nogueras mientras que en el hueco dejado por Sánchez se lee K.O. El público, los diputados, todos hombres, ovacionan a Nogueras.

Estética de los años noventa, prehistoria de los videojuegos Arcade y un mensaje directo: la ruptura supuestamente definitiva con el PSOE anunciada el pasado 27 de octubre por el prófugo Carles Puigdemont y ratificada el pasado jueves por Míriam Nogueras. A pesar de lo basto y ridículo del montaje, Míriam Nogueras también lo ha difundido en su cuenta de Instagram.